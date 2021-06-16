• Научите ребенка правилам поведения в транспорте
Среди них должна быть информация о том, что маленьким детям нельзя ездить самим в общественном транспорте. При этом родителям важно постепенно готовить малыша к самостоятельной проездке автобусом или трамваем.
Интересно С какого возраста ребенка можно оставлять одного дома: практические рекомендации
Для этого стоит рассказать о разнице между различными видами транспорта. А также о том, что нельзя мешать пассажирам и водителю, нельзя кричать, ругаться, стоять на проходе. Нужно уступать место пожилым людям, беременным и мамам с маленькими детьми.
Правила поездок в автобусе / Фото Medium
• Дома воспроизведите поездку в транспорте
Поиграйте с ребенком, будто вы едете сначала в автобусе, потом в троллейбусе, машине. Не забывайте представлять разные ситуации.
Например, мальчик зашел в автобус, сел на два места сразу, обутым залез с ногами на сиденье и начал есть пирожок, а рядом стояла бабушка. Спросите малыша: "Что мальчик сделал неправильно? Как нужно вести себя в автобусе? Как бы на его месте поступил ты?".
• Устройте самостоятельную поездку для ребенка
Если ребенку уже более 7 лет, можно устроить своеобразный "экзамен", то есть дать возможность проехаться самостоятельно в автобусе или трамвае, оплатить проезд и выйти на нужной остановке.
Важно Негативное и положительное влияние мультфильмов на ребенка: какой контент нельзя смотреть
Перед этим родителям нужно поговорить с ребенком и убедитесь, что малыш не боится и сам желает проехаться самостоятельно. Если вы этого не видите, не заставляйте ребенка и дождитесь, пока он будет готова.