• Научите ребенка правилам поведения в транспорте

Среди них должна быть информация о том, что маленьким детям нельзя ездить самим в общественном транспорте. При этом родителям важно постепенно готовить малыша к самостоятельной проездке автобусом или трамваем.

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Для этого стоит рассказать о разнице между различными видами транспорта. А также о том, что нельзя мешать пассажирам и водителю, нельзя кричать, ругаться, стоять на проходе. Нужно уступать место пожилым людям, беременным и мамам с маленькими детьми.



Правила поездок в автобусе / Фото Medium​

• Дома воспроизведите поездку в транспорте

Поиграйте с ребенком, будто вы едете сначала в автобусе, потом в троллейбусе, машине. Не забывайте представлять разные ситуации.

Например, мальчик зашел в автобус, сел на два места сразу, обутым залез с ногами на сиденье и начал есть пирожок, а рядом стояла бабушка. Спросите малыша: "Что мальчик сделал неправильно? Как нужно вести себя в автобусе? Как бы на его месте поступил ты?".

• Устройте самостоятельную поездку для ребенка

Если ребенку уже более 7 лет, можно устроить своеобразный "экзамен", то есть дать возможность проехаться самостоятельно в автобусе или трамвае, оплатить проезд и выйти на нужной остановке.

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Перед этим родителям нужно поговорить с ребенком и убедитесь, что малыш не боится и сам желает проехаться самостоятельно. Если вы этого не видите, не заставляйте ребенка и дождитесь, пока он будет готова.