Сегодня многие молодые люди считают, что им не обязатель срочно выходить замуж. Если пара сразу не хочу этого делать, то не стоит их заставлять.

Счастливые отношения необязательно должны быть узаконенными

Иногда пары не спешат бежать в ЗАГС, чтобы узаконить свои отношения. Об этом сообщили в журнале Cosmo.

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Влюбленные хотят простого счастья и больше общих моментов. Для этого им необязательно устраивать свадьбу.

Пары развиваются, учатся, занимаются спортом, танцуют или отдыхают с друзьями. При этом каждый чувствует себя комфортно и полностью довольным.



Просто быть счастливыми / Фото Freepik

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Девушка может сама себя обеспечить

Если раньше считалось, что мужчина должен приносить деньги в семью, то сегодня этим может заниматься и девушка. Иногда даже успешнее мужчины. Итак, у женщин отпадает необходимость искать мужчин, которые смогут все им купить или предоставить жилье.