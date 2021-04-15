• Не понравились

Несмотря на то, что все, как показалось, прошло прекрасно, а ваш визави был волшебный и остроумный, вы не пришлись ему по душе.

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Это неприятно осознавать, но лучше принять неприятную правду и пережить ее. Чем постоянно страдать, выясняя, почему вас больше не хотят видеть.



Не понравились / Фото eHarmony​

Помните, что вы также выборочно относитесь к новым знакомым и не влюбляетесь во всех подряд, почему же другому человеку отказываете в этом праве? Это задевает самолюбие, но стоит посмотреть на ситуацию с другой стороны. Вероятнее всего, что это – не ваш человек, а это значит, что его нужно с легкой душой отпустить.

• Были с ним слишком откровенные

Первое свидание не предусматривает слишком откровенных разговоров о жизни – особенно это касается отношений. Если весь вечер припоминаете, каким страшным был бывший партнер, то, во-первых, изрядно утомили визави.

Во-вторых, дали ему повод для справедливого предположения: после расставания с ним вы будете говорить то же, но уже о нем. Вряд ли это ему понравилось.

• Встреча затянулась

Возможно, во время встречи вы успели надоесть, потому что все длилось слишком долго, и вы никак не хотели заканчивать. Психологи, специализирующиеся на отношениях, считают, что первое свидание должно длиться не более 2 часов. Более длительное общение может привести к перенасыщению, как следствие, недовольство друг другом.

Встреча затянулась / Фото The Independent

• Продемонстрировали плохое воспитание

Вполне вероятно, что во время свидания вы продемонстрировали плохое воспитание. Например, опоздали, не предупредили об этом, а когда наконец приехали, и не подумали извиниться.

Если причина была уважительной, то можно предупредить человека, который ждет. В наше время, когда есть мобильные телефоны, сделать это совсем не трудно.

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Еще одна модель поведения, которая могла обидеть собеседника – сосредоточенность на телефоне. Даже если было откровенно скучно с человеком, который пригласил вас на свидание, правила хорошего тона требуют уделить ему внимание.