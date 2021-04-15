Маленькая ложь иногда помогает сглаживать различия и делает жизнь проще. Какие секреты есть в парах и какое они имеют влияние – читайте в материале.

Психолог-эволюционист из Оксфордского университета Робин Данбар провел исследование, которое показало, что невинная маленькая ложь может помочь сохранить отношения.

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Такой "обман с любовью" – это способ, который может помочь защитить чувства и укрепить эмоциональную связь. Например, втайне заплатить за стоянку, не рассказывать во всех деталях, как умерла ваша кошка, и похвалить наряд любимого человека.

На онлайн-сервисе Reddit пост с этой информацией стал вирусным. Люди рассказывали о маленьких тайнах, которыми они не делятся с любимыми, чтобы не огорчать их. Важно помнить, что речь не об ужасных вещах, как измена или кража.

Что писали люди:

Мужчина подменил любимое ожерелье своей жены, которое она потеряла, чтобы она не расстроилась.

Женщина сделала вид, что не знает о последних популярных мемах, чтобы ее партнер мог показать ей своих "фаворитов" и чувствовать себя "в тренде".

Поклонник фитнеса, который тайком выбирается ночью из дома, чтобы пойти в спортзал, когда его жена крепко спит.

"У каждого есть по крайней мере одна тайна от любимого человека. Я, например, имею секретную шкатулку за фото на тумбе возле кровати, где храню чипсы Cheetos", – рассказала Эмма.

Everyone has at least one secret they keep from their significant other. Mine just happens to be the secret stash of hot Cheetos hiding behind the picture on my nightstand ‍♀️ — Emma (@onlyemma_) January 30, 2019

"Моя самая большая тайна от моего парня – это то, что я действительно умею резать лук, просто очень люблю смотреть, как это делает он", – сообщила Джен.

The biggest secret I’ve kept from my boyfriend is that I actually do know how to chop onions I just like how he does it better — jen (@wtfjxn) January 29, 2019

Серьезные секреты

Замалчивание реальной зарплаты или тайные мысли о супружеской измене могут негативно сказаться на психическом здоровье.

Профессор психологии в университете Нотр-Дам Анита Келли обнаружила, что люди, которые долго держат в секрете личные вещи, более подвержены негативным побочным эффектам. Это может быть стыд, вина и беспокойство.

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Еще одно исследование, которое провели в университете Калифорнии в Санта-Барбаре, продемонстрировало, что избавление от бремени тайны может в итоге улучшить душевное состояние и повысить самооценку.