На свидании нужно быть максимально внимательными и наблюдать, не обманывает ли партнер. Есть 3 главных признака, которые помогут понять, на что стоит обращать внимание.

• Долго не соглашался встретиться или очень быстро хотел, чтобы она состоялась

Конечно, все зависит от конкретного человека, его темперамента и жизненного опыта. Однако, если на свидание парень зовет слишком настойчиво или слишком долго отказывается от него, должны появиться подозрения, почему так себя ведет.

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В первом случае, возможно, он рассчитывает только на секс, во втором – что-то скрывает. В обеих ситуациях нужно быть максимально концентрированным и обязательно спросить парня уже на свидании, почему он так реагировал на предложение встретиться. Его реакция и мимика много прояснит. Хотя, возможно, все станет ясно еще до встречи.

• Поведение не соответствует образу

Например, во время переписки парень рассказывал о своих увлечениях, однако на свидании кажется, что он на самом деле не очень в этом осведомлен или его поведение противоречит тому, как он себя позиционировал.



Свидание / Фото Best Life

Он мог вживую продемонстрировать свои знания, рассказать интересные истории или предложить попробовать что-то необычное, но так этого и не сделал.

• Рассказывает, что у него замечательная жизнь

Не может быть все красочно. Человек может сказать, что или очень устает, или мало спит, или часто принимает витамины. Или вообще ужасно истощен и мечтает выращивать помидоры под Одессой, а не вот это все.

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Даже это звучит правдоподобнее, чем рассказ, что его жизнь – это успешный успех, о котором мечтают миллионы.