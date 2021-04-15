• Не сподобалися

Попри те, що все, як здалося, минуло чудово, а ваш візаві був чарівний та дотепний, ви не припали йому до душі.

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Це неприємно усвідомлювати, проте краще прийняти неприємну правду і пережити її. Ніж постійно страждати, з'ясовуючи, чому вас більше не хочуть бачити.

Не сподобалися / Фото eHarmony

Пам'ятайте, що ви також вибірково ставитеся до нових знайомих і не закохуєтеся у всіх підряд, чому ж іншій людині відмовляєте в цьому праві? Це зачіпає самолюбство, проте варто подивитися на ситуацію з іншого боку. Найімовірніше, що це – не ваша людина, а це означає, що його потрібно з легкою душею відпустити.

• Були з ним занадто відверті

Перше побачення не передбачає надто відвертих розмов про життя – особливо, це стосується стосунків. Якщо весь вечір пригадуєте, яким страшенним був колишній партнер, то, по-перше, неабияк втомили візаві.

По-друге, дали йому привід для справедливого припущення: після розставання з ним ви будете говорити те саме, але вже про нього. Навряд чи це йому сподобалося.

• Зустріч затяглася

Можливо, під час зустрічі ви встигли набриднути, тому що усе тривало надто довго, і ви ніяк не хотіли завершувати. Психологи, що спеціалізуються на стосунках, вважають, що перше побачення має тривати не більше 2 годин. Більш тривале спілкування може призвести до перенасичення, як наслідок, невдоволення одне одним.

Зустріч затяглася / Фото The Independent

• Продемонстрували погане виховання

Цілком ймовірно, що під час побачення ви продемонстрували погане виховання. Наприклад, запізнилися, не попередили про це, а коли нарешті приїхали, і не подумали перепросити.

Якщо причина була поважною, то можна попередити людину, яка чекає. У наш час, коли є мобільні телефони, зробити це зовсім не важко.

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Ще одна модель поведінки, яка могла образити співрозмовника – зосередженість на телефоні. Навіть якщо було відверто нудно з людиною, яка запросила вас на побачення, правила хорошого тону вимагають приділити їй увагу.