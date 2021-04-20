Умерили "голод" на родителей

Для детей до 10 лет обычно родители – это те, кто обслуживают, обсуждают какие-то текущие проблемы, дают наставления и разговаривают на разные темы.

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У школьников еще высокий спрос на то, чтобы просто поиграть вместе, разделить положительные эмоции. Вот именно этого детям достаточно.

Подростки больше ориентируются на сверстников, отвоевывают свою независимость. Иногда они даже сами себя останавливают в том, чтобы лишний раз пообщаться с родителями. Однако у них также накопилась жажда спокойно обсуждать различные темы, спросить что-то важное для себя, поговорить о жизни.



Общение с подростком / Фото CHOC Children's Blog

Если все шло хорошо, этого дефицита уже нет. Внимание сосредоточено на друзьях. Поэтому дети начинают бунтовать против вынужденного сидения дома.

Что делать

Этот процесс положительный, менять ничего не надо. Но как-то легче от осознания, что потребность в общении можно удовлетворить заранее, на те времена, когда через жизненную суету будет никогда побыть рядом.

Младшим предлагайте игры и челенджы, тинейджерам – спокойные разговоры. И не обижайтесь, что они уже не так заинтересованы в этом, как раньше.

Привыкли снимать стресс развлечениями

Во время локдауна постепенно накапливается стресс, однако привычные способы снимать его пока не работают. Дети в большинстве привыкли, что напряжение снимается, когда их развлекают. Например, антистрессом было посещение с родителями развлекательных центров, кинотеатров, кафе.

Что делать

Работает только личный пример. А поскольку совсем не все родители снимали стресс таким образом, чтобы это не выглядело фальшиво, устройте челлендж. Например, напишите виды антистресса, тяните каждый день "лотерею" и осваивайте то, что достанется.

Детей беспокоит гиперопека

Попробуйте спросить ребенка, почему он плохо себя ведет. Родители могут услышать: "На локдауне скучно". Когда папа и мама это слышат, чувствуют себя плохими родителями, потому что не способны обеспечить детям насыщенный досуг. Тогда они пытаются малыша дополнительно нагрузить или развлекать.

На самом деле детей мучает не так скука, как гиперопека: вот это желание занять каждый час времени сына или дочери чем-то полезным. Проблема как раз в том, что дома папа и мама пытаются постоянно управлять, тогда как обычно полдня или к вечеру ребенок их не видит.

Что делать

Дать детям время поскучать. Если ребенок жалуется на скуку, не предлагать, а спрашивать, что он хочет и может сделать. Поиски такого ответа развивают мышление и креативность ребенка.



Ребенок самостоятельно играет / Фото Raising Children Network

Подросткам не хватает свободы

Подростки переживают то же, что и дети, но части из них не хватает еще и свободы заниматься тем, что они любят. Тогда для них выход – окунуться туда, куда не попадут родители: в соцсети, компьютерные игры, мечтать в полусне, не вставая с постели, не выходить из комнаты и не пускать к себе.

Что делать

Если в доме подросток, демонстрируйте ему больше уважения, чем обычно. Не стоит говорить в тоне приказа: "Не сутулься, после обеда сразу за уроки". Задача родителей, чтобы малыш чувствовал домашний уют, а не пребывание под арестом.

Если хобби или интересы тинейджера вам не нравятся, но речь не идет о смертельной опасности, вы поговорите об этом уже после локдауна. Сейчас просто исследуйте, что нравится и почему.

Мало новых впечатлений

Когда изо дня в день все одинаковое, человек устает. Четыре угла комнаты, прогулка к холодильнику, прогулка на соседнюю улицу... Если новых впечатлений нет неделями, настроение ребенка ухудшается. Чем меньше ребенок, тем большую проблему для него это представляет.

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Что делать

Легче вложить немного денег, чем полагаться на судьбу. Если нельзя куда-то податься, пусть новые вещи придут домой. Заказанные онлайн небольшие игрушки, книги, вещи, необходимые в быту для родителей, канцтовары.

Можно сделать так, чтобы заранее ребенок не знал, что придет из интернет-магазина. Например, цветная бумага, книга, интересная ручка с блестками или фоторамка.