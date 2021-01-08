Родители способны одновременно сформировать и разрушить доверие. На них лежит ответственность за то, будет ли ребенок откровенен с ними. Ставя себе вопрос, почему дети вам не доверяют, обратите внимание на свои действия.

Есть родители, которые пытаются бережно выстраивать доверительные отношения со своими детьми. Другие на это могут даже не обращать внимания. Об этом в своем блоге рассказал Дмитрий Карпачев.

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Какие родительские ошибки разрушают доверие ребенка

► Запугивание. У взрослых есть множество "страшилок", которыми они запугивают детей. Это может быть: интернат, полиция, шантаж дорогими сердцу вещами. Это плохо влияет на детскую самооценку и заставляет болезненно переживать свою зависимость от близких.

► Манипуляции любовью. Например, "Если ты это сделаешь, я перестану тебя любить". По своей сути эти фразы – чистая ложь. Нормальные родители не перестанут любить своего ребенка из-за детских шалостей или непослушание.



Манипуляции / Фото Popsugar

► Непонятные запреты. Любое ограничение должно быть аргументировано. Однако часто родители ничего не объясняют, а давят авторитетом: "Потому что я так сказал". Подумайте, какую воспитательную ценность несут подобные аргументы.

► Наказание пищей. Запрет на сладкое – эффективный рычаг давления на ребенка. Чем больше вы будете лишать ребенка вкусненького, тем сильнее он будет хотеть его. Когда наказание закончится, стоит держать сладости подальше, поскольку голодный малыш набросится на них с удвоенной силой.

► Высмеивание. Нельзя смеяться над тем, что важно для ребенка, хотя взрослым это и может казаться ерундой. Также стоит табуировать шутки над внешностью, детскими изделиями и чувствами.

► Программирование на неудачу. Например, "Да ничего у тебя не получится", "Вечно ты делаешь все плохо" – такие слова формируют негативные установки и создают неуверенность в себе, настраивают ребенка против родителей.

Главная причина отсутствия доверительного общения детей с родителями – боязнь осуждения. Если ребенок расскажет маме, что толкнул одноклассника, ее предсказуемой реакцией станет возмущение, желание наказать. Будет ли ребенок откровенным следующий раз? Скорее всего, она сознательно скроет неприятные новости от мамы, а потом это перейдет в привычку.

Формирование доверия

Наибольшая работа должна происходить до 7 лет жизни ребенка. Ведь именно в этом возрасте закладываются основы характера и поведенческие модели, на которых в будущем будет строиться личность. В настоящее время подросткового возраста происходит шлифовка того, что закладывали раньше.

• Поддерживайте своего ребенка. Станьте для него "стеной", на которую всегда можно положиться или спрятаться от невзгод.

• Уважайте личное пространство. Мама не имеет права рыться в вещах ребенка даже под благовидным предлогом. Папа не должен подслушивать телефонные разговоры. Если вы случайно узнали или нашли что-то, то сделайте вид, что ничего не произошло. Конечно, если находка несет опасность, примите соответствующие воспитательные меры, но так, чтобы ребенок не догадалась, где и как "прокололся".

• Говорите. Не замалчивает конфликты и проблемы внутри семьи или вне ее. Не игнорируйте тревоги и страхи ребенка. Интересуйтесь делами, находите время поговорить о мелких и важных вещах.



Разговаривайте с детьми / Фото The Conversation

• Не лгите. Не существует такого понятия, как "ложь во благо". Если вы не можете о чем-то рассказать, скажите честно, что сейчас не время, но позже вы обязательно все объясните. Если рассказать необходимо, поработайте над подачей, чтобы не огорчить ребенка.

• Обнимает и целует. Тактильные ощущения очень важны для детей. Подросткам не менее приятные теплые мамины объятия или шутливо взъерошенные волосы большой папиной рукой. Они будут помнить эти жесты всю свою жизнь.

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• Занимайтесь общими делами. Любая совместная работа помогает лучше понять друг друга, может сблизить и улучшит отношения между взрослыми и детьми.