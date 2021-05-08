Психолог Марьяна Франко объясняет, что причиной такого поведения является детское подсознание, которое заточено под выживание. Это значит, когда с родителями все в порядке, то ребенок чувствует себя защищенным.

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И наоборот, если со взрослыми что-то не так, или же связь с ними под угрозой, то малыш лишается чувства собственной безопасности, так как думает, что в одиночестве ему не выжить.

Поэтому дети во что бы то ни стало стремятся поддерживать хороший образ своих родителей и быть "удобными" для них, потому что это позволяет сохранить привязанность,

– говорит Марьяна Франко.

Ребенок создает себе надежду

Чтобы лучше это понять, психолог приводит пример с портретами мам. Она отмечает, что дети любящих и заботливых мам рисуют ее какой-то раскорякой, с кривым носом и палками вместо волос. Это все потому, что они имеют надежную и безопасную привязанность, и могут себе позволить не угождать и не украшать, потому что мама все равно примет это и будет рядом.

Между тем ребенок мамы, которая пьет не просыхая, ругается и даже забывает дать кушать, изображает ее принцессой с аккуратно прорисованным золотыми волосами, голубыми глазами и жемчужинками-пуговками. Таким образом малыш хотя бы на бумаге создает себе иллюзию красивой мамочки.



Родители влияют на детей / Фото Pandalend

Более того, ребенок всю вину возьмет на себя и начнет думать в стиле:

если я буду хорошо учиться, то родители прекратят ссориться;

если я буду хорошим, то мама или папа меня полюбит;

если я буду делать все правильно, то на меня больше не будут кричать.

И на удивление, говорит Франко, чувство вины в детстве все же кое в чем помогает. Потому что маленькому человеку, у которого совсем нет ресурсов изменить ситуацию самому, такие мысли дают один положительный момент – надежду. Он надеется, что когда "исправится" сам или вырастет и "исправит мир", то, соответственно, изменится все остальное: мама перестанет пить, папа не будет срываться, а родители не разведутся. Или же, что он станет взрослым и хорошим, тогда у него все будет хорошо, и со своими детьми он так никогда не поступит.

Именно так работает детское магическое мышление, которое помогает хоть как-то приспособиться, чтобы выжить, но так, к сожалению, никогда не работает реальная жизнь,

– резюмирует Франко.

Детская надежда становится проблемой во взрослой жизни

Психолог отмечает, что во взрослой жизни от детских магических убеждений о том, что "любовь можно заслужить" или "если ты будешь хорошим, то все будет хорошо", нужно избавляться. Так как то, что когда-то давало надежду и помогало продержаться, в конце концов станет на пути создания собственных безопасных отношений и своей хорошей жизни.