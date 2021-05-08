Психологиня Мар’яна Франко пояснює, що причиною такої поведінки є дитяча підсвідомість, яка заточена під виживання. Це означає, коли з батьками все гаразд, то дитина почувається захищеною.

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І навпаки, якщо з дорослими щось не так, або ж прив’язаність з ними під загрозою, то маля позбавляється почуття власної безпеки, адже думає, що на самоті йому не вижити.

Тому діти будь-що прагнуть підтримувати добрий образ своїх батьків і бути "зручними" для них, адже це дозволяє зберегти прив’язаність,

– каже Мар’яна Франко.

Дитина створює собі надію

Щоб краще це зрозуміти, психологиня наводить приклад з портретами мам. Вона зазначає, що діти люблячих та дбайливих матусь малюють її якоюсь розкарякою, з кривим носом і палками замість волосся. Це все тому, що вони мають надійну та безпечну прив’язаність, і можуть собі дозволити не догоджати та не прикрашати, адже мама все одно прийме це і залишатиметься поруч.

Натомість дитина мами, яка п’є не просихаючи, свариться і навіть забуває дати їсти, зображає її принцесою з акуратно промальованим золотим волоссям, блакитними очима і перлинками-ґудзичками. Таким чином малюк бодай на папері створить собі ілюзію гарної матусі.



Батьки впливають на дітей / Фото Pandalend

Ба більше, дитина всю провину візьме на себе і почне думати в стилі:

якщо я добре вчитимусь, то батьки припинять сваритися;

якщо я буду хорошим, то мама чи тато мене полюбить;

якщо я робитиму все правильно, то на мене більше не будуть кричати.

І на диво, каже Франко, почуття провини в дитинстві таки в дечому допомагає. Адже маленькій людині, у якої зовсім немає ресурсів змінити ситуацію самій, такі думки дають один позитивний момент – надію. Вона надіється, що коли "виправиться" сама чи виросте і "виправить світ", то, відповідно, зміниться все інше: мама перестане пити, тато не буде зриватися, а батьки не розлучаться. Або ж, що вона стане дорослою та хорошою, тоді у неї все буде добре і зі своїми дітьми вона так ніколи не вчинить.

Саме так працює дитяче магічне мислення, яке допомагає хоч якось пристосуватись, аби вижити, але так, на жаль, ніколи не працює реальне життя,

– резюмує Франко.

Дитяча надія стає проблемою у дорослому житті

Психологиня зазначає, що в дорослому житті дитячих магічних переконань про те, що "любов можна заслужити" чи "якщо ти будеш хорошим, то все буде добре", потрібно позбуватись. Адже те, що колись давало надію і допомагало протриматись, зрештою стане на заваді створення власних безпечних стосунків і свого хорошого життя.