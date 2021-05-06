Сравнение имеет негативное влияние во время роста и развития ребенка. Негативный эффект от этого испытывают и сами родители, ведь начинают думать, что плохо воспитывают или недостаточно делают.

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Какие последствия сравнений:

Родители начинают воспитывать детей с помощью уговоров. Неуверенность, которую испытывают родители в таких ситуациях, снижает их самооценку. Впоследствии это передается и детям. Сравнение приводит к ухудшению взаимоотношений между родителями и ребенком. Ребенок растет в негативной среде, которая препятствует его развитию.

Как избежать сравнений

• Родителям нужно напоминать самим себе, что сравнение неизбежно. Общаясь с другими родителями, они невольно будут сравнивать своего ребенка с чужими. Однако взрослые в состоянии держать ребенка подальше от такой среды и пытаться самим воздерживаться от сравнений.



Как сравнивать детей / Фото Psicólogos en Retiro​

• Сравнение и конкуренция – это определенный образ жизни. Родителям не стоит позволять этому менять и влиять на взаимоотношения с ребенком. Лучше сосредоточиться на том, чего уже достигли, что хорошо получается.

• У каждого человека есть определенные слабости, поэтому родителям не стоит беспокоиться и сосредоточиться на недостатках. Лучше подумать, какие сильные стороны присущие ребенку.

Все прекрасно знают, что никто не совершенен. Однако иногда осознание собственного несовершенства заставляет нас расстраиваться.

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Родители хотят, чтобы их дети были лучшими во всем. Однако если что-то получается недостаточно совершенно, – не беда. Стоит учиться быть счастливыми при любых обстоятельствах и научить этому ребенка.