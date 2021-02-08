Пищеварительная система ребенка, который младше 3 лет, все еще не совершенна и развиваться. У малыша еще не производятся в достаточном количестве все необходимые для переработки тяжелой пищи ферменты, поэтому стоит сохранять некоторые ограничения в еде.

• Фрукты с косточками

Пока малыш не научится хорошо контролировать жевательно-глотательный процесс, не стоит рисковать. Лучше давать полезную вкуснятину, удалив косточки.

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Кстати, такие полезные ягоды, как виноград, педиатры не рекомендуют давать детям до 2-летнего возраста, поскольку считается, что он вызывает вздутие живота и может спровоцировать аллергическую реакцию.

• Цитрусовые и экзотические фрукты

Цитрусовые и некоторые экзотические фрукты педиатры позволяют постепенно вводить уже после 1 года. Однако не стоит терять бдительности до 3 лет малыша, потому что в любой момент они могут спровоцировать аллергическую реакцию. Важно знать меру и понимать состояние здоровья.



Цитрусовая еда / Фото Healthline

• Черный и зеленый чай

А также кофе, который имеет кофеин. В этих напитках содержатся вещества, которые препятствуют усвоению железа и кальция, а избыток кофеина перегружает чувствительную детскую нервную систему.

• Сладкие газированные напитки

Такие напитки нужно исключить из рациона ребенка. Поскольку углекислый газ вызывает вздутие живота и газообразование, избыток сахара влияет на зубную эмаль, а невероятное количество химических добавок разрушает детский пищеварительный тракт и негативно влияет на печень, почки.

• Консервации

"Взрослая" консервация может быть опасной для ребенка, потому что, как правило, содержит слишком много соли, пищевых добавок, красителей, эмульгаторов. Кроме того, есть риск того, что в консервации присутствует ботулизм, крайне опасен для детей до 3 – 4 лет.

• Грибы

Причем не только лесные, а любые. Педиатры не рекомендуют давать детям до 7-летнего возраста. Тяжелая для усвоения клетчатка – хитин, а также специфический белок, делают грибы блюдом совсем не для детского питания.

• Орехи

Орехи продукт очень специфичен – основу составляют белки, в сочетании с ненасыщенными жирными кислотами Омега-3 и Омега-6, большое количество витаминов, минералов и другое.



Потребление орехов / Фото Parenting Healthy Babies

Однако белок орехов крайне трудно ферментируется в кишечнике даже у взрослого человека, а у детей до 3-летнего возраста может вызвать серьезные проблемы с пищеварением. К тому же целые орешки ребенку сложно разжевать, поэтому он может повредить эмаль нижних первых зубов.

• Колбасы и сосиски

Колбасы, сосиски и другие продукты промышленного производства переполнены опасными для ребенка пищевыми добавками, далеко не все из которых полезны даже для взрослых. Кроме того, в этих продуктах всегда избыток соли, что трудно и пагубно для детских почек. А присутствующий в них глутамат натрия (маркируется как E621), исказит формирования вкусовых приоритетов.

• Магазинные сладости

Если и предлагать ребенку такие сладости, то желательно, чтобы на них была пометка "для детей" и количество минимально. А вот торты с кремом, пирожные, шоколад – детям до 3 лет принесут только вред. Поэтому стоит подождать с этими вкусностями.

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