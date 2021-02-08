Питание до 3 лет: какую пищу нельзя давать ребенку
Пищеварительная система ребенка, который младше 3 лет, все еще не совершенна и развиваться. У малыша еще не производятся в достаточном количестве все необходимые для переработки тяжелой пищи ферменты, поэтому стоит сохранять некоторые ограничения в еде.
• Фрукты с косточками
Пока малыш не научится хорошо контролировать жевательно-глотательный процесс, не стоит рисковать. Лучше давать полезную вкуснятину, удалив косточки.
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Кстати, такие полезные ягоды, как виноград, педиатры не рекомендуют давать детям до 2-летнего возраста, поскольку считается, что он вызывает вздутие живота и может спровоцировать аллергическую реакцию.
• Цитрусовые и экзотические фрукты
Цитрусовые и некоторые экзотические фрукты педиатры позволяют постепенно вводить уже после 1 года. Однако не стоит терять бдительности до 3 лет малыша, потому что в любой момент они могут спровоцировать аллергическую реакцию. Важно знать меру и понимать состояние здоровья.
Цитрусовая еда / Фото Healthline
• Черный и зеленый чай
А также кофе, который имеет кофеин. В этих напитках содержатся вещества, которые препятствуют усвоению железа и кальция, а избыток кофеина перегружает чувствительную детскую нервную систему.
• Сладкие газированные напитки
Такие напитки нужно исключить из рациона ребенка. Поскольку углекислый газ вызывает вздутие живота и газообразование, избыток сахара влияет на зубную эмаль, а невероятное количество химических добавок разрушает детский пищеварительный тракт и негативно влияет на печень, почки.
• Консервации
"Взрослая" консервация может быть опасной для ребенка, потому что, как правило, содержит слишком много соли, пищевых добавок, красителей, эмульгаторов. Кроме того, есть риск того, что в консервации присутствует ботулизм, крайне опасен для детей до 3 – 4 лет.
• Грибы
Причем не только лесные, а любые. Педиатры не рекомендуют давать детям до 7-летнего возраста. Тяжелая для усвоения клетчатка – хитин, а также специфический белок, делают грибы блюдом совсем не для детского питания.
• Орехи
Орехи продукт очень специфичен – основу составляют белки, в сочетании с ненасыщенными жирными кислотами Омега-3 и Омега-6, большое количество витаминов, минералов и другое.
Потребление орехов / Фото Parenting Healthy Babies
Однако белок орехов крайне трудно ферментируется в кишечнике даже у взрослого человека, а у детей до 3-летнего возраста может вызвать серьезные проблемы с пищеварением. К тому же целые орешки ребенку сложно разжевать, поэтому он может повредить эмаль нижних первых зубов.
• Колбасы и сосиски
Колбасы, сосиски и другие продукты промышленного производства переполнены опасными для ребенка пищевыми добавками, далеко не все из которых полезны даже для взрослых. Кроме того, в этих продуктах всегда избыток соли, что трудно и пагубно для детских почек. А присутствующий в них глутамат натрия (маркируется как E621), исказит формирования вкусовых приоритетов.
• Магазинные сладости
Если и предлагать ребенку такие сладости, то желательно, чтобы на них была пометка "для детей" и количество минимально. А вот торты с кремом, пирожные, шоколад – детям до 3 лет принесут только вред. Поэтому стоит подождать с этими вкусностями.
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