Порівняння має негативний вплив під час зростання та розвитку дитини. Негативний ефект від цього відчувають й самі батьки, адже починають думати, що погано виховують або недостатньо роблять.

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Які є наслідки порівнянь:

Батьки починають виховувати дітей за допомогою умовлянь. Невпевненість, яку відчувають батьки в таких ситуаціях, знижує їх самооцінку. Згодом це передається й дітям. Порівняння спричиняє погіршення взаємин між батьками й дитиною. Дитина росте в негативному середовищі, яке перешкоджає її розвитку.

Як уникнути порівнянь

• Батька потрібно нагадувати самим собі, що порівняння неминуче. Спілкуючись з іншими батьками, вони мимоволі порівнюватимуть свою дитину з чужими. Проте дорослі у змозі тримати дитину подалі від такого середовища й намагатися самим стримуватися від порівнянь.

Як не порівнювати дітей / Фото Psicólogos en Retiro

• Порівняння й конкуренція – це певний спосіб життя. Батькам не варто дозволяти їм міняти та впливати на взаємини із дитиною. Краще зосередитися на тому, чого вже досягли, що добре виходить.

• У кожної людини є певні слабкості, тому батькам не варто перейматися та зосереджуватися на недоліках. Краще подумати, які сильні сторони властиві дитині.

Усі чудово знають, що ніхто не досконалий. Проте іноді усвідомлення власної недосконалості змушує нас засмучуватися.

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Батьки прагнуть, аби їх діти були найкращими у всьому. Проте якщо щось виходить не досить довершено, – не біда. Варто вчитися бути щасливими за будь-яких обставин і навчити цього дитину.