Бывают случаи, когда любимый человек внезапно исчезает из вашей жизни. Тогда может возникнуть много непонимания, вопросов "почему" и "что делать".

Причины, почему человек разрывает любые связи, могут быть разные. Психолог Сет Гиллиган на сайте WebMD назвала наиболее распространенные.

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► На самом деле не нравитесь человеку. Наиболее вероятная причина, по которой человек исчезает из вашей жизни: он не хочет продолжать отношения с вами. Может быть такое, что он вам нравился больше, чем вы или ему не понравилось то, что вы сказали.

► Боится обязанностей. Одновременно может быть и наоборот: человек был влюблен, но сила его эмоций была разрушительной. Возможно, он боялся сблизиться с вами и травмироваться.

► Встретил другого человека. Это не значит, что раньше вы ему не нравились. Однако случилось так, что он встретил кого-то более интересного.



Встретил другого человека / Фото Greater Good in Action

► Это игра. Исчезать и игнорировать вас, пока не почувствуете отчаяние, а потом появиться вновь, только вы потеряете надежду. Это выводит из равновесия и позволяет контролировать вас в отношениях.

► На самом деле много дел. Необязательно исчезновения должно касаться вас. Возможно, что у человека действительно много дел. Кроме того, может быть личностная кризис, проблемы с законом или со здоровьем. Это можно определить, например, по тому, как часто человек активный в соцсетях.

Если вы все-таки приложите усилия и найдете объяснение, почему человек решил прекратить с вами контактировать – вряд ли любой из ответов вам понравится. Наиболее вероятное объяснение звучит так: человек хотел разорвать отношения, не выполняя неудобную работу – рассказывать и разбираться с эмоциями.

Что нужно делать

Здесь не будет советы "не думать об этом". Вы подумаете об этом. Много раз. Наш ум так устроен, и нам не нравятся загадки, которые мы не можем решить. Важно в таком случае принять, что вы будете возвращаться к этим вопросам снова и снова, пытаясь выяснить, что произошло, выискивая мизерные подсказки.



Поиск в соцсетях / Фото Jooinn

Стоит не забывать при этом, что именно у вас есть определенный контроль над тем, сколько энергии вы тратите на свою детективную работу. От постоянного обновления страницы в Инстаграм или Фейсбук останется больше вопросов, чем ответов. Лучше меньше мониторить человека в соцсетях.

Не нужно втягивать в это друзей и играть в детектива, ибо вряд ли это поможет. Если человек все же появляется через некоторое, будьте очень осторожны. Вероятно, ситуация может повториться, разве что у него была причина, которую вы считаете серьезной.

Остерегайтесь мыслей "Мне должны все объяснить" или "Я заслуживаю ответ". Они усиливают чувство несправедливости. Человек имеет право действовать по собственному усмотрению.

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Горькая правда в том, что вы не можете контролировать поведение других, даже если вы поделились с ними своим временем. Все, что вы действительно можете контролировать, то это вашу реакцию на то, что случилось.