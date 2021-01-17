Часто "правила", которые нам навязывают, достаточно устаревшие и иррациональные. Особенно, когда дело доходит до свиданий, общество дает множество советов по поводу того, чего следует и не следует делать. Большинство подобных канонических "законов" уже давно не работают и никого не беспокоят.

"Не говорите о политике"

Многие считают, что политику не стоит обсуждать на первом свидании. Это абсолютно не актуальный совет, ведь эта тема напрямую связана с ценностями и убеждениями. Без их совместимости невозможно построить отношения. Об этом сообщили в издании "Новое время".

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Платформа для знакомств Bumble в 2018 году реализовала функцию, которая позволяет пользователям делиться своими партийными предпочтениями с потенциальными партнерами. Более 40% внутренних клиентов платформы использовали эту функцию. Также известно, что 84% одиноких людей даже не рассматривают возможность встречаться с кем-то с противоположными политическими взглядами.



Говорите о политике / Фото Angelus News

Чтобы следующие выборы не стали сезоном разводов, такой важный аспект жизни каждого человека не только можно, но и нужно обсуждать на первом свидании. Это поможет определить совместимость с потенциальным партнером. Особенно актуально это для тех, кто имеет устойчивую и серьезную позицию относительно определенных социальных вопросов.

"Будьте недоступными и загадочными"

Следующие два совета обычно бывают вместе: "делай все, чтобы добиться" – для мужчин и "будь недоступной, не проявляй сильную заинтересованность" – для женщин. Однако те времена, когда рыцари должны были бороться за сердце дамы, которая трудно вздыхала, прошли.

Если с человеком интересно, он нравится, хотите на еще одно свидание – просто сообщите ему об этом.

Однако, если вам нравится играть в легкую загадочность и еле уловимый флирт, можете это делать. Главное, что стоит помнить, придерживайтесь баланса.

"Подождите, пока в вашу сторону сделают первый шаг"

Часто говорят, что женщинам следует "ждать, пока парень сделает первый шаг". Однако на самом деле любой человек может сделать шаг или взять на себя инициативу, если ему это интересно.



Звоните первыми, если хотите / Фото Pinterest

Если вы чувствуете, что хотите познакомиться с кем-то или позвать на свидание, это ваше право и прерогатива. Скорее всего, другому человеку это будет приятно, а вы не будете жалеть об упущенной возможности.

Правило трех свиданий

Существует популярное правило, которое говорит о том, что не стоит заниматься сексом как минимум до третьего свидания. Однако сейчас, когда тема секса становится все менее табуированной, подобные "законы" потеряли свой вес. Делайте то, что вам (и вашему партнеру) хочется, что вам комфортно и приятно.

"Будьте вежливы и дайте шанс"

Часто можно услышать такой совет, что стоит думать о чувствах других и давать людям шанс. Конечно, о других думать стоит, однако в первую очередь нужно заботиться о себе. Будьте открыты, но не забывайте, что вы можете делать то, что лучше для вас.



Идите, если хотите / Фото Fox News

Если хотите, то идите со свидания в любой момент, даже не придумывая глупую причину в стиле "у подруги умер домашний бобр" или "меня затопили соседи сбоку".

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Вы знаете, что и кого ищете и интересно ли вам на конкретном свидании. Если нет, просто извинитесь, сообщите, что вам не по пути, вы не намерены тратить ни своего, ни времени компаньона и уходите. Большинство людей ценят честность.