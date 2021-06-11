Отец Даяал сообщил, что дочь знала алфавит уже в 14 месяцев, а в 2 года могла назвать все планеты солнечной системы. Она регулярно ставила вопросы, ответы на которые мужчине и матери девочки приходилось искать в Google.

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"Она могла следить за взрослыми фильмами, такими как "Марсианин", и понимать их сюжет. Мы всегда говорили с Даял как со взрослой, не используя детский лепет, потому что знали, что она нас поймет", – добавил отец Сарбджит Сингх.

Я помню, что однажды, когда Даяал было около 13 месяцев, я сказал число "один", а она ответила "два", потом я сказал "три", а она сказала "четыре", и это продолжалось до "15" ,

– вспомнил Сарбджит Сингх.

Когда сообразительная девочка пошла в ясли, ее интеллектуальные способности заметили не только родители. "Одна из воспитателей сказала, что за 15 лет работы она еще ни разу не встречала такого ребенка, как Даяал: не только умную, но еще и дружескую, и с чувством юмора", – вспомнил Сарбджит.



Даяалс родителями / Фото Indozone

В октябре 2020 года 3-летняя Даяал прошла вступительный IQ-тест сообщества Mensa – организации для людей с высоким коэффициентом интеллекта. Родители были поражены результатом дочери, ведь теперь девочка стала членом сообщества самых умных людей в мире.

Ее IQ составлял 142 в возрасте 3 лет. Известно, что верхний IQ Эйнштейна был 160, но я не знаю, сколько ему было лет, когда это измеряли,

– сообщил Сарбджит Сингх.

Оценки 3-летней Даяал:

Распознавания букв и слов: Даяал на уровне 5 лет и 2 месяцев.

Понимание чтения: Дайал имеет уровень 4 лет 8 месяцев.

Понимание математики: Даяал имеет уровень 5 лет и 2 месяца.



Даяал прошла вступительный IQ-тест сообщества Mensa / Фото SWNS

После вступления в общество Mensa девочке предложили место в престижной частной школе в Еджбастоне с частичной оплатой обучения. Однако, даже со сниженной ценой, родители Даяал не могли отправить ее в такую ​​дорогую школу. Поэтому в 3 года и 11 месяцев девочка пошла в обычную начальную школу.

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Сейчас отец пытается перевести дочь в класс для детей 9 – 10 лет, чтобы ей было интересно учиться. "Мы не настойчивые родители, мы просто думаем, что должны дать Даяал все возможности для развития ее интеллекта", – говорит Сарбджит.