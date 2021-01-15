Вчителька танців та її хлопець вирішили повторити сцену з фільму "Брудні танці". Проте замість ефектного номеру, відбулося падіння на голову.

Міллі Сленнетт посперечалася з сестрою, що разом з хлопцем вони зможуть повториту момент, в якому герой Патріка Суейзі підіймає над головою Дженніфер Грей. Проте пара не врахувала, що після декількох келихів алкоголю це може бути небезпечно. Про це повідомило видання NY Post.

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Дівчина з розбігу стрибнула в обійми хлопця, який намагався підняти її паралельно землі, але не втримав.



Момент, який намагалася повторити пара / Фото The Times

Міллі перекинулася через його плече та впала на голову. Проте їй ще пощастило, адже вона уникла перелому хребта.

"Все пройшло так швидко. Ми випили кілька напоїв. Я думаю, що наявність алкоголю в організмі, можливо, допомогла моєму падінню, бо я була трохи більш розслаблена. Я все намагалася підняти ноги вище, а потім вони опинилися над моєю головою", – пригадала Міллі Сленнетт.

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"Я знаю, що мені дуже пощастило. Все могло бути набагато гірше. Я могла зламати собі шию або пошкодити хребет. Я могла померти. Не рекомендую пробувати цей трюк після кількох чарок. Обов'язково спочатку потренуйтеся в басейні або ще десь", – додала Сленнетт.