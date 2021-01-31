Алекс Зейн перебував вдома разом з 5-річною донькою Матільдою. Коли дівчинка залізла на іграшковий автомобіль, чоловік немов побачив сцену з фільму й вирішив її відтворити.

Джерело: Daily Mail

Батько зробив знімок та відправив другу, який є професійним фотографом, аби той додав потрібних ефектів. Після цього Алекс опублікував фото у фейсбук.

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У соціальних мережах на кадр звернули увагу навіть незнайомці, після чого у Зейна виникла ідея. Він запропонував доньці відтворювати сцени з фільмів і дівчинка погодилася.

"Реакція неймовірна. Ми думали, що, можливо, ці фото можуть сподобатися нашим друзям і родичам. Проте той факт, що незнайомі люди насолоджуються ними, неймовірний", – прокоментував Алекс Зейн.

Перший час тато і донька робили по одному фото в день, публікуючи їх в інстаграмі. Проте потім сповільнили темп і почали публікувати по одному знімку на тиждень.

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