Каждая мама хочет иметь волшебные фото своего малыша. Однако даже скопировав идею кадра в известных фотографов, не всегда получается все так, как было запланировано.

Когда в семье появляется ребенок, родители сразу начинают думать над вариантами для его фотосессии.

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Для этого они пытаются найти вдохновение в интернете, выбирая идею, которую хотели б повторить. Кажется, что все просто, однако малыш не всегда хочет воплощать родительский замысел.

Молодые мамы не теряют при этом чувства юмора, поэтому активно публикуют кадры из серии "Ожидание и реальность".

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