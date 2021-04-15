Ожидание – реальность: какие фото детей хотели сделать родители и что из этого получилось
Каждая мама хочет иметь волшебные фото своего малыша. Однако даже скопировав идею кадра в известных фотографов, не всегда получается все так, как было запланировано.
Источник:Inspire more
Когда в семье появляется ребенок, родители сразу начинают думать над вариантами для его фотосессии.
Интересно Фотосессия в стиле Гарри Поттера для 3-месячного малыша: впечатляющие кадры от молодой мамы
Для этого они пытаются найти вдохновение в интернете, выбирая идею, которую хотели б повторить. Кажется, что все просто, однако малыш не всегда хочет воплощать родительский замысел.
Молодые мамы не теряют при этом чувства юмора, поэтому активно публикуют кадры из серии "Ожидание и реальность".
Смотрите фото: какие забавные кадры получились у детей
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter