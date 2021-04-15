Кожна мама хоче мати чарівні фото свого малюка. Проте навіть скопіювавши ідею кадру у відомих фотографів, не завжди виходить все так, як було заплановано.

Коли в сім'ї з'являється дитина, батьки одразу починають думати над варіантами для її фотосесії.

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Для цього вони намагаються знайти натхнення в інтернеті, обираючи ідею, яку б хотіли повторити. Здається, що все просто, проте малюк не завжди хоче втілювати батьківський задум.

Молоді мами не втрачають при цьому почуття гумору, тому активно публікують кадри із серії "Очікування та реальність".

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