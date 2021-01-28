Ребенок может грызть ногти, не осознавая этого, в момент скуки или беспокойства. Однако иногда это признак серьезных проблем: тревожность, синдром дефицита внимания с гиперактивностью или обсессивно-компульсивное расстройство.

Источник: Child develop

Детям младшего возраста сложнее избавиться от этой привычки, потому что они еще не начали заботиться о своей внешности. Подростки на это обращают внимание больше, поэтому и более склонны к тому, чтобы преодолеть эту привычку.

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Если кожа вокруг ногтей ребенка покусанная, а края ногтей неровные, стоит подождать до того момента, пока ребенок не поймет, что так некрасиво. Не нужно давить на ребенка – эта привычка обычно исчезает сама по себе.

Что поможет отучить ребенка от привычки грызть ногти

► Косметические средства

Есть косметические средства, которые помогут ребенку избавиться от данной привычки. Это безвредные вещества, которые дадут ногтям горького привкуса. Средство наносят на поверхность ногтя или на кончики пальцев.

Каждый раз, когда ребенок берет пальцы в рот, горький вкус будет для него напоминанием. Постепенно это отлучать малыша от вредной привычки.



Вредная привычка / Фото Sparkles Dentistry for Children

Однако бывают случаи, когда ребенок может продолжать грызть ногти, несмотря на горький вкус. Тогда нужно попробовать другие методы.

► Алоэ вера

Это комнатное растение, которое имеет очень горький сок. Если вы разломаете лист алоэ и намажете соком кончики пальцев, они станут горькими на вкус. Этот метод аналогичен предыдущему, но сок алоэ не остается так долго на ногтях.

► Уход за ногтями

Если на ногтях будет острый или неровный край, ребенок не успокоится, пока его не обгрызет. Именно поэтому важно, чтобы они всегда были ухоженными.



Уход за ногтями / Фото Bellezza Spa

Можно попробовать использовать лак для ногтей. Однако при этом родителям важно быть внимательными, ведь иногда использование лака приводит только к тому, что малыш еще больше грызет ногти.

► Метод резиновых браслетов

Этот метод лучше всего подходит старшим детям, а также подросткам. Предложите ребенку надеть на запястье резиновую ленту или браслеты. Они не должны быть слишком тесными, чтобы не мешать кровообращению.



Браслеты / Фото Our Everyday Life​

Научите ребенка щелкать браслетом по руке каждый раз, когда он грызет свои ногти. Когда привычка начнет ассоциироваться с болью, даже незначительной, ребенок избавится от нее.

► Перчатки

Можете предложить ребенку надеть перчатки, когда он смотрит телевизор, на улице в холодную погоду или во время сна. Чтобы ребенок не чувствовал дискомфорта в теплом помещении, стоит выбрать из легкого материала.

Чем меньше у ребенка появится возможность грызть свои ногти, тем больше вероятность, что он избавится от этой привычки.



Перчатки / Фото LibreShot

► Лейкопластырь

Можно наклеить на кончики пальцев ребенка полоски лейкопластыря. Для этого стоит начать с одного пальца, а потом объяснить, что этот ноготь грызть нельзя.

Тогда постепенно заклеивать лейкопластырем все пальцы. Однако нужно это делать так, чтобы полоска закрывала весь ноготь. Кроме этого, меняйте лейкопластырь ежедневно.

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Родители должны помнить, что рано или поздно большинство детей перестанут грызть ногти. Если же привычка имеет негативные последствия, например, инфекции или тревожное поведение, следует обратиться к врачу.