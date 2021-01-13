В эру социальных сетей люди начинают строить идеальные отношения в интернете, при этом забывая о реальной жизни. Что не нужно выставлять и писать в соцсети – читайте в нашем материале.

Некоторые действия в соцсетях могут раздражать вашего партнера, пишет Семья 24.

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Признание в любви

Конечно, каждому приятно услышать от любимого человека искренние признания в любви. Это можно сказать лично, когда вы один на один, а если вы далеко, то об этом можно написать в личных сообщениях.

Если же вы решите написать такие слова на собственной странице под фото, или в профиле своей половинки, то это признание не только ему или ей, но и всем фолловерам.



Лучше подпишите открыточку / Фото pexels

Совместные фото

Вы можете добавлять совместные фото в свою учетную запись, но зачем ставить такое фото на аватарку? Психологи считают, что это свидетельствует о проблемах с самооценкой. Кроме того, мало кому из работодателей может это понравиться. Поэтому лучше выбирать фото, где есть только вы, если этот профиль только ваш.

Кроме того, перед тем, как выкладывать какое-то фото – узнайте мнение вашего партнера

Отметки второй половинки на всех фото и сторис

Указать профиль парня или девушки на совместной фотографии – это хорошо и может порадовать вашу половинку. Но отметки на любых фото с упоминанием о вашем любимом человеке начнут раздражать не только ваших читателей, но и этого человека.

Примеры таких отметок:

"Скучаю по тебе, @", когда вы проводите время с подругами.

"Сладости для моего котика @", когда вы решили приготовить завтрак.

И даже во время рабочих встреч "Лучше бы мы с @ остались дома".



Отметки на всех-всех фото могут раздражать вашу половинку / Фото pexels

Ссоры в комментариях или посты с намеком на оскорбление

Один из худших способов решать какую-то проблему – это выставить ее напоказ. Если вы начнете ссору в комментариях или выложите компрометирующий пост – это лишь обострит ваш конфликт.

Лучше такие ситуации обсуждать лично, а если нет такой возможности, то в личных сообщениях.

Рассказы, которые могут пристыдить вторую половинку

Вашему любимому человеку может не понравиться, что вы рассказываете о вашей интимной жизни или жалуетесь на нее. Это не принесет никакого удовольствия ни читателям, ни второй половинке.

Безусловно, все люди разные. Но перед тем, как что-то выкладывать, подумайте, понравится ли это вашей половинке?