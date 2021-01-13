Отношения в соцсетях: что может раздражать вашего партнера
В эру социальных сетей люди начинают строить идеальные отношения в интернете, при этом забывая о реальной жизни. Что не нужно выставлять и писать в соцсети – читайте в нашем материале.
Некоторые действия в соцсетях могут раздражать вашего партнера, пишет Семья 24.
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Признание в любви
Конечно, каждому приятно услышать от любимого человека искренние признания в любви. Это можно сказать лично, когда вы один на один, а если вы далеко, то об этом можно написать в личных сообщениях.
Если же вы решите написать такие слова на собственной странице под фото, или в профиле своей половинки, то это признание не только ему или ей, но и всем фолловерам.
Лучше подпишите открыточку / Фото pexels
Совместные фото
Вы можете добавлять совместные фото в свою учетную запись, но зачем ставить такое фото на аватарку? Психологи считают, что это свидетельствует о проблемах с самооценкой. Кроме того, мало кому из работодателей может это понравиться. Поэтому лучше выбирать фото, где есть только вы, если этот профиль только ваш.
Кроме того, перед тем, как выкладывать какое-то фото – узнайте мнение вашего партнера
Отметки второй половинки на всех фото и сторис
Указать профиль парня или девушки на совместной фотографии – это хорошо и может порадовать вашу половинку. Но отметки на любых фото с упоминанием о вашем любимом человеке начнут раздражать не только ваших читателей, но и этого человека.
Примеры таких отметок:
- "Скучаю по тебе, @", когда вы проводите время с подругами.
- "Сладости для моего котика @", когда вы решили приготовить завтрак.
- И даже во время рабочих встреч "Лучше бы мы с @ остались дома".
Отметки на всех-всех фото могут раздражать вашу половинку / Фото pexels
Ссоры в комментариях или посты с намеком на оскорбление
Один из худших способов решать какую-то проблему – это выставить ее напоказ. Если вы начнете ссору в комментариях или выложите компрометирующий пост – это лишь обострит ваш конфликт.
Лучше такие ситуации обсуждать лично, а если нет такой возможности, то в личных сообщениях.
Рассказы, которые могут пристыдить вторую половинку
Вашему любимому человеку может не понравиться, что вы рассказываете о вашей интимной жизни или жалуетесь на нее. Это не принесет никакого удовольствия ни читателям, ни второй половинке.
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