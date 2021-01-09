Что такое любовь? Это вопрос, который люди задают себе с самого начала. Конечно, существуют научные и физиологические объяснения, касающиеся химических и гормональных взаимодействий в нашем мозгу и теле, но это вряд ли подходит к нашей романтической стороне. Особенно, когда пытаемся понять наши сложные эмоции.

Еще в 1990-х годах психолог Артур Арон исследовал вместе с командой уровень близости между двумя незнакомыми людьми. Об этом рассказали в издании Bored Panda.

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Психолог и его команда хотели узнать, можно ли вызвать чувство близости, если спросить и ответить на 36 конкретных вопросов. Все они разделены на 3 группы, каждая из которых глубже, чем предыдущая, а также призвана раскрыть истинный характер людей, включая их страхи и неуверенность.

Такое упражнение на доверие завершают долгим взглядом в глаза. Создатели системы говорят, идеально, если "глаза в глаза" продлится 4 минуты.

Уровень I

1. С кем бы ты хотел как-то поужинать (нет никаких ограничений, может быть любой)?

2. Хочешь стать известным? Каким образом?

3. Было такое, когда прежде чем позвонить куда-то, "репетировал", что скажешь? Почему?

4. Опиши свой "идеальный" день?

5. Когда ты в последний раз один напевал? А так, чтобы это слышали другие?

6. Представь себе ситуацию: ты можешь прожить до 90 лет и после 30 лет не стареть или телом, или умом. Что бы из этого ты выбрал?

7. Есть ли у тебя какое-то предчувствие или представление, за что ты умрешь?

8. Назови три вещи, которые у нас с тобой совпадают (одинаковые, похожи).

9. За что в жизни ты чувствуешь себя благодарным?

10. Если бы ты мог изменить что-то в своем детстве, что бы это было?

11. У тебя есть четыре минуты. За это время ты должен мне как можно полнее рассказать о своей жизни.

12. Если бы ты мог получить любую возможность / суперумение, что бы это было?



Разговор для сближения / Фото Polka Dot Bride

Уровень II

13. Если бы ты мог узнать что-то о своем будущем, что ты бы хотел знать?

14. Есть ли что-то такое, что ты долгое время мечтал сделать? Если это не получилось, то почему?

15. Что ты считаешь самым большим достижением своей жизни?

16. Что ты больше всего ценишь в дружбе?

17. Какое твое самое ценное воспоминание?

18. Какое воспоминание страшное?

19. Если бы ты знал, что через год внезапно умрешь, изменил бы ты что-то в своей жизни? Почему?

20. Что для тебя значит дружба?

21. Какую роль в твоей жизни играет любовь?

22. Называйте поочередно пять черт, которые вам нравятся в вашем партнере.

23. Насколько теплые отношения в твоей семье? Чувствуешь ли ты, что твое детство было счастливее чем то, которое было у большинства людей?

24. Как тебе твои отношения с матерью?



Отношения / Фото HuffPost

Уровень III

25. Скажи три утверждения со словом "мы". Например, "Мы оба сейчас чувствуем ..."

26. Заверши предложение: "Хочу, чтобы у меня был кто-то, с кем я мог бы поделиться..."

27. Если хочешь, чтобы я стала тебе близким другом, пожалуйста, поделись со мной чем-то, что мне было бы важно знать.

28. Скажи своему партнеру, что тебе в нем нравится. На этот раз будь максимально откровенным – это должны быть вещи, которые ты не скажешь человеку, которого видишь впервые.

29. Какой момент был самым неудобным в твоей жизни.

30. Когда ты в последний раз кричал перед другим человеком? А в одиночестве?

31. Расскажи партнеру что-то, что тебе нравится из его жизни.

32. Для тебя есть что-то слишком серьезное, над чем нельзя шутить?

33. Если бы ты умер прямо сейчас и не успел бы никому ничего сказать, о чем бы ты жалел больше всего?

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34.Представь себе, что дом, где лежит все, что ты нажил при жизни, горит. Ты успел спасти родных, домашних животных, документы, деньги. Остался время, чтобы вынести еще одну вещь. Что бы это было? Почему?

35. Из всех людей в твоей семье, чья смерть поразила бы тебя больше всего? Почему?

36. Поделись со мной какой-то личной проблемой и спроси, как бы я ее решила.