Стосунки у соцмережах: що може дратувати вашого партнера
У еру соціальних мереж люди починають будувати ідеальні стосунки в інтернеті, при цьому забуваючи про реальне життя. Що не потрібно виставляти та писати у соцмережі – читайте в нашому матеріалі.
Деякі дії у соцмережах можуть дратувати вашого партнера, пише Сім'я 24.
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Зізнання у коханні
Звісно, кожному приємно почути від коханої людини щирі зізнання у любові. Це можна сказати особисто, коли ви сам на сам, а якщо ж ви далеко, то про це можна написати в приватних повідомленнях.
Якщо ж ви вирішите написати такі слова на власній сторінці під фото, або ж у профілі своєї половинки, то це зізнання не тільки йому чи їй, а ще й усім фоловерам.
Краще підпишіть листівочку / Фото pexels
Спільні фото
Ви можете додавати спільні фото до вашого профілю, але навіщо ставити таке фото на аватарку? Психологи вважають, що це свідчить про проблеми з самооцінкою. Крім того, мало кому з роботодавців може це сподобатись. Тому краще обирати фото, де є лише ви, якщо цей профіль тільки ваш.
Крім того, перед тим, як викладати якесь фото – дізнайтеся думку вашого партнера
Позначки другої половинки на всіх фото та сторіс
Вказати профіль хлопця чи дівчини на спільній світлині – це добре та може потішити вашу половинку. Але позначки на будь-яких фото зі згадкою про вашу кохану людину почне дратувати не тільки ваших читачів, а й цю людину.
Приклади таких позначок:
- "Сумую за тобою, @", коли ви проводите час з подругами.
- "Солодощі для мого котика @", коли ви вирішили приготувати сніданок.
- Та навіть під час робочих зустрічей "Краще б ми з @ залишились вдома".
Позначки на всіх-всіх фото можуть дратувати вашу половинку / Фото pexels
Сварки у коментарях або пости з натяком на образу
Один із найгірших способів розв'язувати якусь проблему – це виставити її на показ. Якщо ви почнете сварку у коментарях або ж викладете компрометуючий пост – це лише загострить ваш конфлікт.
Краще такі ситуації обговорювати особисто, а якщо немає такої можливості, то у приватних повідомленнях.
Розповіді, які можуть присоротими другу половинку
Вашій коханій людині може не сподобатися, що ви розповідаєте про ваше інтимне життя або ж скаржитеся на неї. Це не принесе ніякого задоволення ні читачам, ні другій половинці.
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