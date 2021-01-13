У еру соціальних мереж люди починають будувати ідеальні стосунки в інтернеті, при цьому забуваючи про реальне життя. Що не потрібно виставляти та писати у соцмережі – читайте в нашому матеріалі.

Деякі дії у соцмережах можуть дратувати вашого партнера, пише Сім'я 24.

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Зізнання у коханні

Звісно, кожному приємно почути від коханої людини щирі зізнання у любові. Це можна сказати особисто, коли ви сам на сам, а якщо ж ви далеко, то про це можна написати в приватних повідомленнях.

Якщо ж ви вирішите написати такі слова на власній сторінці під фото, або ж у профілі своєї половинки, то це зізнання не тільки йому чи їй, а ще й усім фоловерам.



Краще підпишіть листівочку / Фото pexels

Спільні фото

Ви можете додавати спільні фото до вашого профілю, але навіщо ставити таке фото на аватарку? Психологи вважають, що це свідчить про проблеми з самооцінкою. Крім того, мало кому з роботодавців може це сподобатись. Тому краще обирати фото, де є лише ви, якщо цей профіль тільки ваш.

Крім того, перед тим, як викладати якесь фото – дізнайтеся думку вашого партнера

Позначки другої половинки на всіх фото та сторіс

Вказати профіль хлопця чи дівчини на спільній світлині – це добре та може потішити вашу половинку. Але позначки на будь-яких фото зі згадкою про вашу кохану людину почне дратувати не тільки ваших читачів, а й цю людину.

Приклади таких позначок:

"Сумую за тобою, @", коли ви проводите час з подругами.

"Солодощі для мого котика @", коли ви вирішили приготувати сніданок.

Та навіть під час робочих зустрічей "Краще б ми з @ залишились вдома".



Позначки на всіх-всіх фото можуть дратувати вашу половинку / Фото pexels

Сварки у коментарях або пости з натяком на образу

Один із найгірших способів розв'язувати якусь проблему – це виставити її на показ. Якщо ви почнете сварку у коментарях або ж викладете компрометуючий пост – це лише загострить ваш конфлікт.

Краще такі ситуації обговорювати особисто, а якщо немає такої можливості, то у приватних повідомленнях.

Розповіді, які можуть присоротими другу половинку

Вашій коханій людині може не сподобатися, що ви розповідаєте про ваше інтимне життя або ж скаржитеся на неї. Це не принесе ніякого задоволення ні читачам, ні другій половинці.

Безумовно, всі люди різні. Але перед тим, як щось викладати подумайте чи сподобається це вашій половинці?