В социальной сети Тикток отец опубликовал видео с реакцией близнецов на свой новый образ. Мужчина впервые появился перед девочками сразу после того, как побрился. Как отреагировали дочери – читайте в материале.

Девушки не смогли сразу узнать отца. Известно, что ранее они видели его с довольно густой бородой.

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Теперь перед дочерьми стоял совершенно незнакомый им человек с гладким подбородком. Одна из близнецов сразу расплакалась, а вторая стойко держалась до момента, пока отец не потянул к ее сестре руки.

Девочка сразу загородила сестру рукой, чтобы подозрительно похожий на отца незнакомец к ней не добрался. Однако затем она не выдержала и также расплакалась.

Люди под видео оценили смелость девочки, оставляя положительные комментарии: "Как мило она сестренку рукой закрыла. В обиду не даст".

Смотрите видео: реакция дочерей на смену образа отца