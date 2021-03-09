Отец впервые показал дочерям свое лицо без бороды: неожиданная реакция девочек – видео
В социальной сети Тикток отец опубликовал видео с реакцией близнецов на свой новый образ. Мужчина впервые появился перед девочками сразу после того, как побрился. Как отреагировали дочери – читайте в материале.
Источник:Тікток
Девушки не смогли сразу узнать отца. Известно, что ранее они видели его с довольно густой бородой.
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Теперь перед дочерьми стоял совершенно незнакомый им человек с гладким подбородком. Одна из близнецов сразу расплакалась, а вторая стойко держалась до момента, пока отец не потянул к ее сестре руки.
Девочка сразу загородила сестру рукой, чтобы подозрительно похожий на отца незнакомец к ней не добрался. Однако затем она не выдержала и также расплакалась.
Люди под видео оценили смелость девочки, оставляя положительные комментарии: "Как мило она сестренку рукой закрыла. В обиду не даст".
Смотрите видео: реакция дочерей на смену образа отца
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