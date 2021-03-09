У соціальній мережі Тікток батько опублікував відео з реакцією близнят на свій новий образ. Чоловік вперше показався перед дівчатками одразу після того, як поголився. Як відреагували доньки – читайте у матеріалі.

Дівчата не змогли одразу впізнати батька. Відомо, що раніше вони бачили його з досить густою бородою.

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Тепер перед доньками стояв абсолютно незнайомий їм чоловік з гладким підборіддям. Одна з близнят одразу розплакалась, а друга стійко трималася до моменту, поки батько не потягнув до її сестри руки.

Дівчинка одразу загородила сестру рукою, щоб підозріло схожий на батька незнайомець до неї не добрався. Проте потім вона не витримала й також розплакалася.

Люди під відео оцінили сміливість дівчинки, залишаючи позитивні коментарі: "Як мило вона сестричку рукою затулила. В образу не дасть".

Дивіться відео: реакція доньок на зміну образу батька