Женщина рассказала, что стала веганкою через бывшего мужа. Он не хотел употреблять продукты животного происхождения, поэтому контролировал питания жены. Особенно, когда она была беременной.

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Несмотря на напряженность между бывшими партнерами после развода, им удавалось успешно договариваться. Однако это изменилось, когда у их 8-летней дочери возникла истерика после возвращения от отца. Мать вспомнила, что дочь постоянно требовала у нее куриные наггетсы.

На следующий день девочка очень переживала и была расстроена, ведь считала, что мама может ее "ненавидеть".

Ей было обидно, когда она проснулась утром. Дочь спросила "ненавижу" ли я ее, потому что она ела мясо. Весь путь до школы я уверяла, что не злюсь на нее,

– вспомнила мать.

Однако женщина отметила, что была в ярости на своего бывшего мужа. Она заверила, что они должны были обсудить такое решение.

Я позвонил ему после того, как она легла спать. Он сказал мне, что я напряжена, а не сообщил, потому что я чрезмерно реагирую,

– вспомнила разговор с бывшим мужем.

Мать отметила, что чувствует себя разочарованной, потому что отец сделал односторонний выбор. Кроме того, она всегда старалась информировать его о всем, что происходит с их дочерью.

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Многие люди поддержали мать, соглашаясь, что ее бывший муж должен был сначала с ней поговорить. Однако были и те, которые утверждали, что ребенка не нужно было воспитывать веганкой.