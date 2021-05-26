Он думает, что я настоящий супергерой, – отец пожертвовал почку, чтобы сын имел нормальную жизнь

Оливер Кэйтли, которому 4 года, впервые в жизни может наслаждаться купанием в бассейне и прыжками на батуте. Все это благодаря его отцу Джону, который пожертвовал ему почку.

После рождения мальчику диагностировали хроническое заболевание почек. Врачи отметили, что спасти его могла б только трансплантация здорового органа.

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Когда отец Оливера узнал, что он может стать донором, сразу согласился на операцию, чтобы подарить сыну шанс на нормальную жизнь.

Из-за пандемии COVID-19 операцию по пересадке почки долго откладывалась. Однако она все же состоялась и довольно успешно.

Трансплантация прошла очень гладко. Я так счастлив, что прошел через это, чтобы подарить Оливеру жизни. Теперь он думает, что я настоящий супергерой. Весь процесс был очень нервным, но главное – конечный результат,

– рассказал отец Джон Кэйтли.

Благодаря операции Оливер сможет жить почти так же, как и все другие дети его возраста.

Оливер Кэйтли с отцом / Фото Caters

"Мы на "седьмом небе" от счастья. Джон – настоящий герой для Оливера. Я так горжусь ими обоими. Мы наконец-то можем попрощаться с еженедельным диализом (метод очистки крови, который широко используется при почечной недостаточности – 24 канал)", – отметила мама Кэт.

Оливер был таким храбрым. Ему пришлось через многое пройти, но это сделало нас сильнее, как семью. Мы так рады, что теперь он дома,

– сообщила мама Кэт.

Теперь Оливеру не придется большую часть времени проводить в больнице. Мальчик может быть дома, гулять и играть как обычный ребенок.

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Однако после трансплантации ему нужно будет принимать препараты, помогающие организму не отвергать новый орган.