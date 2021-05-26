Він думає, що я справжній супергерой, – батько пожертвував нирку, аби син мав нормальне життя

Олівер Кейтлі, якому 4 роки, вперше в житті може насолоджуватися купанням в басейні та стрибками на батуті. Все це завдяки його батькові Джону, який пожертвував йому нирку.

Після народження хлопчику діагностували хронічне захворювання нирок. Лікарі зазначили, що врятувати його могла тільки трансплантація здорового органу.

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Коли батько Олівера дізнався, що він може стати донором, одразу погодився на операцію, аби подарувати синові шанс на нормальне життя.

Через пандемію COVID-19 операцію щодо пересадки нирки довго відкладалася. Проте вона таки відбулася й доволі успішно.

Трансплантація пройшла дуже гладко. Я такий щасливий, що пройшов через це, щоб подарувати Оліверу життя. Тепер він думає, що я справжній супергерой. Весь процес був дуже нервовим, але головне – кінцевий результат,

– розповів батько Джон Кейтлі.

Завдяки операції Олівер зможе жити майже так само, як і всі інші діти його віку.



Олівер Кейтлі з батьком / Фото Caters

"Ми на "сьомому небі" від щастя. Джон – справжній герой для Олівера. Я так пишаюся ними обома. Ми нарешті можемо попрощатися з щотижневим діалізом (метод очищення крові, який широко використовується при нирковій недостатності – 24 канал)", – зазначила мама Кет.

Олівер був таким хоробрим. Йому довелося через багато пройти, але це зробило нас сильнішими, як сім'ю. Ми такі раді, що тепер він удома,

– повідомила мама Кет.

Тепер Оліверу не доведеться більшу частину часу проводити в лікарні. Хлопчик може бути вдома, гуляти та грати як звичайна дитина.

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Проте після трансплантації йому потрібно буде приймати препарати, що допомагають організму не відкидати новий орган.