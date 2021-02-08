Когда дело доходит до борьбы с плохим поведением ребенка, все родители иногда ошибаются. Какие существуют ошибки в дисциплине и как их исправить – читайте в материале.

Необоснованные запреты

Ребенок регулярно слышит такие запреты, как "Не бей свою сестру!" или "Перестань дергать собаку за хвост!", поэтому со временем перестает их воспринимать.

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На самом деле вместо этого, родители должны рассказывать ребенку, какое поведение они бы хотели видеть. "Родители говорят "нет" настолько часто, что дети перестают его слышать и оно теряет свою силу", – добавил психолог Мишель Борба.



Объясняйте запрета / Фото The Mental Health Center

Взрослые ребенку что-то запрещают делать, но и не объясняют, как действовать взамен. Например, вместо "В ванне нельзя стоять!" попробуйте сказать так: "Мы садимся в ванну, потому что она скользкая". Если ребенок вежливо обращается, то похвалите его, чтобы подкрепить хорошее поведение.

Слишком большие ожидания

Например, если ребенок кричит в общественном месте и не обращает внимания на замечания, тогда стоит на собственном примере объяснить как нужно себя вести. Вероятно, ребенок еще не научился контролировать свои импульсы и не знает норм социального поведения в общественных местах. При этом родители ошибочно могут считать, что эти знания детям уже известны.

Когда ребенок нарушает правила, родителям нужно напомнить себе, что он не старается это сделать специально – просто не знает что нужно делать в этой ситуации.

Для этого ему следует спокойно объяснить, как сейчас нужно вести себя и почему. Можно также указать на то, как ведут себя другие люди рядом. Однако стоит помнить, чтобы научиться правильно себя вести, детям нужно время и повторения.



Нужно время и повторение / Фото New Atlas

Моделирование поведения, которое вы не хотите видеть

Вы кричите, когда что-то не удается, или грубо обращаетесь к своему партнеру, когда он вас перебивает. Впоследствии ребенок аналогично реагирует, когда что-то идет не так.

Детям свойственно повторять поведение родителей. Однако даже во взрослом возрасте идеальное поведение трудно поддерживать круглосуточно, поэтому в таких случаях нужно извиняться.

Эмоции бывают мощными, их трудно контролировать даже взрослым. Но извинения демонстрирует, что мы ответственны за свои действия. Это также создает возможность поговорить о том, почему вы так отреагировали, и как можно вести себя по-другому,

– сообщила автор книги о детском воспитании Девра Реннер.

Вмешыватса, когда поведение детей раздражает

Часто родители чувствуют необходимость вмешиваться каждый раз, когда дети делают что-то, что им не нравится или раздражает. В этом случае психолог рекомендует пользоваться практическим правилом: если нет проблем с безопасностью – нужно переждать.

Скорее всего, если вы не будете реагировать, то ребенок в конце концов остановится, а вы избежите дополнительного крика.

Неэффективное использование тайм-аута

Некоторые дети положительно реагируют на предложение пойти в тихое место, пока они не оправятся, но других такая просьба может разозлить еще больше. Поэтому тайм-аут нужно расценивать как время, когда ребенок может успокоиться – а не как наказание.



Тайм-аут / Фото ParentMap

Как альтернативный вариант, эксперты предлагают просто посидеть вместе с ребенком, пока не успокоится. Только тогда спокойно объяснить, почему такое поведение было неправильным.

Использование одинаковых методов воспитания для разных детей

Методы, которые работают с одними детьми, могут совершенно не подходить для темперамента других. Один ребенок может отреагировать на словесное замечание, а другому – нужно увидеть последствия, чтобы изменить вектор действий.

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Поэтому родителям следует разработать различные способы воспитания, которые будут соответствовать потребностям и характеру малышей.