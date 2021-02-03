Объединение двух семей в одну ведет к тому, что сводные дети могут начать соревноваться между собой. Как с этим справиться – читайте в материале.

Источник: Child develop

В начале новая семья может жить довольно слаженно, потому что дети еще не успели привыкнуть к новой ситуации.

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Со временем возникают проблемы в отношениях с родителями, а также трудности из-за необходимости делить общее пространство, игрушки и другие вещи с братьями или сестрами. Новые условия сказываются на психике ребенка и ведут к проявлениям соперничества.



Соперничество между детьми / Фото Woman.sk​

Согласно исследованиям, если ребенок старше и переезжает от родителей, он легче принимает повторный брак родителей и появление сводных братьев и сестер. Это происходит потому, что дети хотят, чтобы у родителей была достойная пара и семья в их отсутствие.

Как преодолеть соперничество между детьми

Лучший способ избавиться от соперничества – позволить детям лучше узнать характер друг друга. Для этого родители должны дать детям полную свободу поиска решений проблем, возникающих между ними. При этом взрослым стоит быть очень внимательными к проявлениям плохого или деструктивного поведения со стороны кого-то из детей.

До момента объединения семей дети могли воспитываться по-разному или к ним применялись различные правила. Поэтому важно, чтобы родители определили правила, которых должен придерживаться каждый член новой семьи.



Семья / Фото Raising Children Network​

Бывают случаи, когда взрослые склонны реагировать и судить в пользу родных детей. Так действовать они могут совершенно бессознательно. Родителям нужно быть честными ко всем детям.

Детям нужно время, чтобы справиться с изменениями в их жизни, с изменением обстановки. Как правило, они стремятся удержать комфорт и внимание родителей. Дети могут проявлять собственнические чувства по отношению к своим родителям, поэтому им сложно делить любовь родителей с кем-то еще. Учитывая это желательно, чтобы родители уделяли некоторое время каждому ребенку отдельно.

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Не стоит ожидать, что дети будут приспосабливаться к новым жизненным условиям с одинаковой скоростью. Один ребенок может привыкнуть к новой семье скорее, другому потребуется для этого больше времени. Дайте каждому ребенку возможность обсудить с вами любые сомнения, которые у него возникают.

Будьте доброжелательными и открытыми. Планируйте семейные мероприятия, например, воскресный пикник или семейный ужин – это поможет новой семье сплотиться.