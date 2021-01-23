Батькам важливо розуміти, що підліток повинен вчитися самостійно долати життєві труднощі. Однак це не означає, що ви маєте залишати його без контролю. Прагнучи стати ідеальними, батьки часто припускаються помилок, які можуть негативно вплинути на їхні взаємини з дітьми. Чого варто уникати – читайте в матеріалі.

Оберігати дитину від розчарувань

Батьки намагаються попередити ті чи інші проблеми дитини, адже бажають їй добра та щасливого життя. Про це повідомило видання Child develop.

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Це неправильний спосіб навчити дитину долати життєві негаразди. Оберігаючи його від розчарувань, батьки не дозволяють здобувати життєвий досвід.

Коли діти помиляються, вони вчаться на помилках і більше не повторюють цих вчинків. Тому варто зосередитися на тому, щоб прищепити своїй дитині самостійність. Завдяки цьому у майбутньому вона зможе самотужки приймати рішення.



Оберігати дитину від розчарувань / Фото All Pro Dad​

Бути занадто поблажливими

Зайва м'якість і вседозволеність – це неправильний підхід. Дитина ще недостатньо доросла, щоб зрозуміти різницю між добром і злом. Батьки можуть стати їй другом, аби допомогти знаходити правильні життєві рішення. При цьому важливо дотримуватися балансу між непохитністю й дружелюбністю.

Запитувати про оцінки підлітка у його вчителів

У підлітка можуть бути проблеми в школі через те, що він з головою занурений у свої нові справи. Якщо при цьому батьки занадто часто й без особливих причин цікавляться у вчителів її успішністю, це може бентежити дитину. Крім цього, з неї можуть глузувати однокласники.

Якщо батьки прагнуть дізнатися про успішність підлітка – запитайте про це прямо в нього. Якщо дитина має проблеми з навчанням – допоможіть їй зрозуміти причини поганої успішності, але не карайте.



Навчання / Фото Aurora Dental Group​

Обирати підлітку кар'єру

Батьки нерідко намагаються за допомогою дітей реалізувати свої незадоволені амбіції. Не варто цього робити. Їх бажання можуть відрізнятися від бажань дітей. Дитина має сама вирішити, чим займатися в житті й чого досягти. Усе, що ви можете зробити, – це підтримати та дати пораду.

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Говорити від імені підлітка

Коли підліток вчиться в школі чи університеті, ви повинні дозволити йому самостійно розв'язувати життєві проблеми. Не говоріть за підлітка, не приймайте за нього рішень. Зрозумійте, що їй настав час самій мати свою думку, ставати самостійною.