В 2014 году Эйрин Остин увидела в социальных сетях пост о возможности удочерить девочку, которую зовут Примроус. Женщина вместе с мужем Крисом хотели взять в свою семью ребенка из Китая еще с 2011 года. Поэтому они сразу отправили запрос, чтобы узнать дополнительную информацию о девочке. Хотя по фото уже понимали, что она слепая, но это их не останавливало.

К теме Не должен был ходить и говорить: парень поступил в университет, несмотря на прогнозы врачей

Когда семья получила ее "файл", они начали его показывать проверенным врачам и специалистам. Все вокруг убеждали пару, что им будет сложно воспитывать слепую и глухую девочку. Однако хуже всего, что слышала пара: "Она будет жить в полной темноте. Полной тишине".



Примроус / Фото Ewing Photography

Через несколько недель поступил новый электронный лист, разрушилась все сомнения семьи. Хотя в Примроус ухудшился слух, однако она смогла сдать тест. Теперь специалисты позволяли ее удочерить.

Сложный процесс начался в 2014 году и длился 2 года. Семья призналась, что иногда они отчаивались, однако пытались верить, что все будет хорошо. "Мы были полны решимости делать сложные вещи, потому что они важнее, чем удобные", – сообщила Эйрин Остин.

Когда Крис и Эйрин приехали в Китай, они обнаружили, что у девочки стрептококковая инфекция. Примроус была крошечной и вялой, у нее была лихорадка. Ребенок постоянно плакала, а они не могли найти лекарства, в которых девочка так нуждалась. Однако семья продолжала не сдаваться и смогла добиться лечения для Примроус.

Я никогда так не боялась. Наш ребенок кричал и был очень больной. Мы были беспомощны. Постоянно наблюдали за тем, как она дышала, пока спала в течение 16 часов. Болезнь и горе смешивались вместе,

– вспомнила Эйрин Остин.



Болезнь Примроус / Фото Eryn Austin

Когда пара наконец подписала документы на удочерение, были очень счастливы. Родители рассказали, что учили ее всему на свете. "Мы научили ее пить, научили есть с ложки, начали помогать ей учиться сидеть с опорой на подушки или наши ноги. Мы говорили ей постоянно: "Примроус, мы любим тебя. Мама и папа любят тебя''. Мы рассказали ей о ее доме, ее брате, сестре и о животных, которые ее ждут", – рассказала Эйрин.



Подписание документов / Фото Eryn Austin

"Мы пели ей песни, лосокоталы. Постепенно и очень медленно она начала нас принимать. Когда мы поднялись в небо, чтобы вернуться домой, я прошептала ей: "Ты никогда больше не останешься одна, Примроус", – добавила Эйрин.



Новая семья Примроус / Фото Eryn Austin

Кроме того, семья постоянно занимается лечением дочери. Визиты к врачу, многократные операции, реабилитации – все это проходит Примроус вместе с новой семьей.



Лечение Примроус / Фото Eryn Austin

Интересно Мужчина спас младенца, плывшего по реке в деревянной коробке: что известно о ребенке

Что известно о болезни Примроус

В Примроуз редкий генетический синдром – 6p25, который вызвал слепоту, уникальную структуру мозга, отсутствие мышечного тонуса и другие проблемы. Ее родители считают, что у девочки непростая жизнь, но не менее прекрасное.