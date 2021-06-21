У 2014 році Ейрін Остін побачила у соціальних мережах пост про можливість удочерити дівчинку, яку звати Прімроус. Жінка разом з чоловіком Крісом хотіли взяти у свою сім'ю дитину з Китаю ще з 2011 року. Тому вони одразу відправили запит, аби дізнатися додаткову інформацію про дівчинку. Хоч по фото вже було розуміли, що вона сліпа, але це їх не зупиняло.

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Коли родина отримала її "файл", вони почали його показувати перевіреним лікарям та спеціалістам. Усі навколо переконували пару, що їм буде складно виховувати сліпу та глуху дівчинку. Проте найгірше, що чула пара: "Вона буде жити в повній темряві. Повній тиші".



Прімроус / Фото Ewing Photography

Через кілька тижнів надійшов новий електронний лист, який зруйнувів усі сумніви сім'ї. Хоч у Прімроус погіршився слух, проте вона змогла скласти тест. Тепер фахівці дозволяли її удочерити.

Складний процес розпочався у 2014 році й тривав 2 роки. Сім'я зізналася, що іноді вони зневірялися, проте намагалися вірити, що все буде добре. "Ми були сповнені рішучості робити складні речі, тому що вони важливіші, ніж зручні", – повідомила Ейрін Остін.

Коли Кріс і Ейрін приїхали в Китай, вони виявили, що у дівчинки стрептококова інфекція. Прімроус була крихітною і млявою, у неї була лихоманка. Дитина постійно плакала, а вони не могли знайти ліки, яких дівчинка потребувала. Проте родина продовжувала не здаватися й змогла домогтися лікування для Прімроус.

Я ніколи так не боялася. Наша дитина кричала і була дуже хвора. Ми були безпорадні. Постійно спостерігали за тим, як вона дихала, поки спала протягом 16 годин. Хвороба і горе змішувалися разом,

– пригадала Ейрін Остін.



Хвороба Прімроус / Фото Eryn Austin

Коли пара нарешті підписала документи на удочеріння, були дуже щасливі. Батьки розповіли, що вчили її всьому на світі. "Ми навчили її пити, навчили їсти з ложки, почали допомагати їй вчитися сидіти з опорою на подушки або наші ноги. Ми говорили їй постійно: "Прімроус, ми любимо тебе. Мама і тато люблять тебе''. Ми розповіли їй про її дім, її брата та сестру та тварин, які на неї чекають", – розповіла Ейрін.



Підписання документів / Фото Eryn Austin

"Ми співали їй пісні, лосокотали. Поступово й дуже повільно вона почала нас приймати. Коли ми піднялися в небо, щоб повернутися до дому, я прошепотіла їй: "Ти ніколи більше не залишишся сама, Прімроус", – додала Ейрін.



Нова родина Прімроус / Фото Eryn Austin

Крім того, родина постійно займається лікуванням доньки. Візити до лікаря, багаторазові операції, реабілітації – все це проходить Прімроус разом з новою сім'єю.



Лікування Прімроус / Фото Eryn Austin

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Що відомо про хворобу Прімроус

У Прімроуз рідкісний генетичний синдром — 6p25, який викликав сліпоту, унікальну структуру мозку, відсутність м'язового тонусу та інші проблеми. Її батьки вважають, що у дівчинки непросте життя, але не менш прекрасне.