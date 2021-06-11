"Он всегда обнимает в ответ", – так женщина подписала видео, на котором был ее сын и любимая собака.

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На нем видно, что мальчик Чарли нежно прижимается к ретриверу по кличке Луи. После того как ребенок отпускает собаку, тот сразу обнимает маленького хозяина.

Только за первые 3 дня видео набрало более 12 миллионов просмотров. Интернет-пользователей с первых секунд покорила такая искренняя и настоящая дружба.

Как комментировали люди:

"Мне кажется, они даже похожи".

"О, обожаю ретриверов за их отношение к детям".

"Вот почему я люблю собак больше, чем котов".

"Дети и собаки – это идеальное сочетание".

Смотрите видео, которое опубликовала мама: