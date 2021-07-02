Виявилося, що хлопчик хотів врятувати улюбленця від жорстокого ставлення свого батька, тому вирішив віддати чотирилапого друга.

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"Мене звуть Андрес, мені 12 років. Ми з мамою вирішили залишити цуценя вам потай від мого батька, який хотів його продати. Він завжди бив і штовхав собаку. Одного разу він вдарив її ногою так сильно, що пошкодив хвіст. Я сподіваюся, що ви допоможете і подбаєте про нього. Я залишив м'яку іграшку, щоб собака мене не забула", – написав у листі хлопчик.

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Лист хлопчика / Фото Фейсбук

Співробітники притулку одразу відвезли тварину до ветеринарної клініки, аби перевірити стан здоров'я. У цуценя виявився зламаний хвіст і не вистачало пари щеплень, проте загалом вона була цілком здорова.

Собаку назвали Рене й розпочали пошуки найкращої сім'ї для неї. Завдяки зворушливій записці дитини, історія стала вірусної, а кількість охочих забрати собі цуценя досягла понад 300 людей.

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При цьому працівники притулку зазначають, що людям варто звертати увагу на тварин не тільки тому, що їх історії стали популярними в соціальних мережах. У світі мільйони кинутих кішок і собак, які потребують любові та турботи.