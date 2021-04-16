Женщина долго не могла принять тот факт, что рисунки на теле ее сына настоящие и татуировки она не сможет стереть обычными салфетками. Все попытки матери парень снял на видео.

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"Скажем просто, что мама старомодная. Она думает, что ты не можешь иметь "настоящую" (что бы это ни значило) работу с татуировкой ниже локтя", – прокомментировал автор ролика.

Во время тщетных попыток женщина ругалась и нервничала: "Ты на самом деле этого не делал...", "Почему ты это сделал?", "Ты не хочешь настоящую работу?", "Когда у тебя родятся дети, ты хочешь, чтобы сыновья были такие же?".

Люди отметили в комментариях, что лучшее в этом ролике – реакция отца, когда мать обратилась к нему со словами: "Дорогой, почему ты не отреагировал на это?".

Реакция отца / Скриншот с видео

Один из комментаторов сказал: "Коротко о разнице в отношении к детям мамы и папы".