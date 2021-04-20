Дівчина пригадала, що на одному з весіль, вона випадково розлила соус на сукню матері нареченого.

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Рідина жінку не обпекла, але плаття явно зіпсувала, через що їй довелося їхати додому і переодягатися.

Блогерка пригадала, як їй здавалося, що вона зіпсувала закоханим свято. Саме тому зі сльозами на очах чекала, коли її насварять.

"Наречена підійшла до мене, потиснула руку, подякувала та сказала: "Моїй свекрусі не треба було одягати біле в день мого весілля". А потім дала мені чайові в розмірі 55 фунтів. Іноді я навіть періодично бачу її в місті та вітаюся", – розповіла блогерка.

Дивіться відео розповіді блогерки: