Ребенок, который один в семье, преимущественно находится в центре внимания и единолично чувствует любовь родителей. Ему не нужно ничем делиться и уметь договариваться. У таких детей могут формироваться определенные проблемы.

• Ребенку дается все, что он хочет

Так как ребенок в семье один, ему сложно стать самостоятельным и ответственным, а также часто он может вырасти избалованным. Об этом сообщили в издании Child develop.

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Негативные последствия, того, что родители потакали всем желаниям ребенка, проявляется через годы. Малыш постоянно будет ожидать, что родители будут обеспечивать все его малейшие потребности.

• Ребенок медленнее социализируется, если нет родного брата или сестры

Кажется, что это прекрасно, когда малыш может самостоятельно играть своими игрушками. Однако дети, которые могут играть с другими детьми, более счастливы.

Если есть брат или сестра, ему будет с кем поделиться своими мыслями и чувствами. Поэтому иногда единственный ребенок в семье чувствует себя одиноким.



Ребенок играет самостоятельно / Фото Children's Health

• Ребенок постоянно находится под присмотром родителей

Иногда дети, которые сами в семье, могут испытывать давление от родителей, что ожидают от них высокой успеваемости или активной социальной жизни. Не всегда это может проявляться прямо, однако дети могут чувствовать в форме скрытых сообщений перед экзаменами или массовыми мероприятиями. Родители склонны чрезмерно заботиться о своем единственном ребенке, проявляя к нему повышенное внимание.

• Ребенок находится в роли судьи в конфликтах родителей

Когда родители, имеющие одного ребенка, ссорятся, то обычно привлекают его к роли судьи.

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• Когда ребенок переезжает от родителей, то испытывает чувство вины

С детства родители выполняли все прихоти потребности своего ребенка. И теперь, когда он начинает самостоятельную жизнь и покидает дом, взрослым сложно этот факт принять. Они не хотят его отпускать. Все потому, что это их единственный ребенок. В этот же момент сын или дочка будет чувствовать вину.