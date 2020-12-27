Дитині потрібно мати високу самооцінку, аби давати опір тим, хто її зачіпає, добре вчитися та радіти життю. Проте подекуди батьки самі неусвідомлено руйнують сприйняття малюка.

Коли випадково дитина щось розбила, загубила чи забруднила, розгнівані батьки можуть донести до неї, що вона недостатньо хороша. Про це повідомило видання 4mamas.

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Це проявляється у словах: "от бовдур", "негідник" чи в узагальненнях "вічно ти все псуєш", порівняння з "нормальними дітьми", які начебто так не поводяться.

Також слова можуть передавати недовіру до дитини: "Відійди, дай я зроблю!", "Злізь негайно, бо впадеш!". Природно, що дитина, яка чує подібне, вирішує, що ні на що не здатна.



Батьки та діти / Фото Freepik​

Батьки можуть ставити надто складні завдання. Здається, що вони прагнуть, аби у 4 роки маля б вже мало читати, писати кількома мовами, грати на музичних інструментах. А батьківське розчарування від того, що дитина плутає цифри та забуває літери, наштовхує дитину на недвозначні висновки.

Крім цього дорослі можуть не помічати успіхів дитини. Коли батьки щодня наголошують лише на проблемах дитини, то це пригнічує. Людині необхідно бодай інколи почуватися переможцем.

Залякані батьки вже бояться сказати зайве слово, щоб не травмувати дитину, навіть коли вона справді нашкодила. Так, сварити недоцільно, але потрібно демонструвати їй, як вчинки впливають на стосунки.

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Наприклад, розбила м’ячем вікно сусіда — гроші батьків були витрачені на компенсацію, тому поки що не придбаємо нового смартфона. Заодно варто пояснити, що гарні вчинки також впливають на життя.