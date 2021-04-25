Доктор філософії та професор психології в Університеті Монмута в Нью-Джерсі Гері В. Левандовскі-молодший каже, що треба усвідомлювати, що проблеми просто так не зникнуть, і розмова – це наша єдина надія на покращення стосунків.

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Чому пари сперечаються

Усі пари сперечаються. І незалежно від того щасливі вони, чи ні, подразники в обох таборах однакові.

Ось 3 основні активатори конфліктів, які засмучують, дратують, ранять або гнівають партнерів:

Поблажливість. Тобто до вас ставляться як до дурного або неповноцінного, ваш партнер діє так, ніби вважає, що він кращий за вас.

Тобто до вас ставляться як до дурного або неповноцінного, ваш партнер діє так, ніби вважає, що він кращий за вас. Посесивність, ревнощі та залежність. Це означає, що ваш партнер вимагає занадто багато уваги чи часу, або надмірно ревнивий, прихильний чи залежний.

Це означає, що ваш партнер вимагає занадто багато уваги чи часу, або надмірно ревнивий, прихильний чи залежний. Нехтування, відмова та ненадійність. Ваш партнер ігнорує ваші почуття, не дзвонить і не пише, не говорить, що вони вас любить.



Конфлікти в парі / Фото unsplash

Що станеться, коли постійно уникати суперечок

Доктор Левандовскі-молодший наводить різні дослідження, які вивчали стосунки різних пар. З’ясувалося, що ті, хто вважав, що сперечатися погано, були менш задоволеними та більш агресивними, а жінки-партнери – депресивними.

Також науковці виявили, що хоча люди почувались краще в той день, коли уникали суперечок, наступного дня їхнє психологічне самопочуття погіршувалося, а рівень кортизолу піднімався. А цей фактор може призвести до збільшення ваги, перепадів настрою та проблем зі сном.

Також дослідження підтвердили той факт, що коли партнери уникали важливих тем стосунків, через 7 тижнів вони гірше спілкувались, були менш щасливими і відданими одне одному.



Якщо постійно замовчувати проблеми, можуть погіршитися стосунки / Фото unsplash

Як правильно сперечатися

На думку професора, коли ми уникаємо конфліктів, ми втрачаємо можливість допомогти нашим стосункам покращитися. Тому більшості пар потрібно більше сперечатися, а не менше. Але це не означає, що потрібно шукати конфронтації, партнери повинні давати одне одному перевагу сумнівів.

Для успішного вирішення конфліктів, потрібно знати, з яким типом проблеми ви стикаєтесь. Для серйозних проблем, таких як зрада чи зловживання наркотиками, краще бути прямим, вимагаючи змін. Потрібно зайняти позицію, про яку не можна домовлятися, і проявити гнів, особливо якщо ваш партнер може змінитися.

Якщо проблеми є більш буденними, краще застосувати підхід до співпраці, використовуючи любов, гумор, прихильність та оптимізм.

Як навчитися "чути" партнера

Для розв’язання суперечок потрібно по-справжньому слухати партнера. Ось 5 порад від доктора Левандовскі-молодшого як стати кращими слухачами.

Уточнити

Коли ваш партнер розмовляє, ви повинні бути впевненими, що чітко розумієте про що він говорить. Щоб усунути всі сумніви, поставте запитання на зразок: "Коли ти говориш про це, що саме це означає?", "Можеш навести приклад?" тощо.



Треба точно знати, що має на увазі партнер / Фото unsplash

Відображати почуття іншої людини

Це означає співпереживати своєму партнерові. Потрібно розуміти, що за всім, що він говорить, є емоція, і він хоче, щоб її помітили.

Біль, збентеження, розгубленість, розчарування, роздратування, нервозність тощо – визнаючи почуття свого партнера, можна трохи підстрахуватися фразами на кшталт: «Ти здаєшся ...», «Це звучить як ...» або «Ти почуваєшся. . .?"

Якщо ви помиляєтесь, ваш партнер знатиме, що ви намагаєтеся зрозуміти, а зусилля важливіші для задоволення стосунків, ніж точність.

Бути присутнім

Вам також потрібно стежити за своїми невербальними сигналами або за способами спілкування, які виходять за рамки вживаних вами слів.

Наприклад, якщо вам потрібно показати, що ви слухаєте, підтримуйте зоровий контакт і сидіть прямо перед партнером у розслабленому та відкритому положенні.

Той, хто повністю присутній і не відволікається на телефон чи інші екрани, повідомляє партнерові, що розмова для нього важлива.



При суперечках важливо бути максимально уважним / Фото unsplash

Парафраза

Щоб продемонструвати своє розуміння, потрібно повторити те, що говорить ваш партнер, використовуючи власні слова. Левандовскі каже, що процес перефразування та узагальнення має дві великі переваги: ​​по-перше, це показує вашому партнерові, що ви глибоко прониклися розмовою, а по-друге, необхідність перефразувати змушує вас приділяти пильну увагу до партнера.

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Відкриті питання

Професор каже, що в більшості суперечок, так званий активатор хоче повернути фокус на себе. Тож коли ви не відволікаєте від нього уваги, ви даєте йому можливість поговорити про те, як він почувається.

Для цього Левандовскі рекомендує задати відкриті питання, які допоможуть партнерові переробити свої почуття та підведуть до глибшого аналізу. Запитайте: "Що б ти запропонував комусь іншому в цій самій ситуації? ", "Як ти прийняв це рішення? ", "Що б покращило ситуацію? ", “Чому, на твою думку, це сталося?".

Кожне з цим запитань фокусується на проблемі, каже професор, і допомагає партнерові краще її зрозуміти.