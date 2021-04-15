Маленька брехня іноді допомагає згладжувати відмінності і робить життя простішим. Які секрети є в парах та який вони мають вплив – читайте у матеріалі.

Психолог-еволюціоніст з Оксфордського університету Робін Данбар провів дослідження, яке продемонструвало, що невинна маленька брехня може допомогти зберегти стосунки.

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Такий "обман з любов'ю" – це спосіб, який може допомогти захистити почуття та зміцнити емоційний зв'язок. Наприклад, потай заплатити за стоянку, не розповідати у всіх деталях, як померла ваша кішка, і похвалити вбрання коханої людини.

На онлайн-сервісі Reddit пост з цією інформацією став вірусним. Люди розповідали про маленькі таємниці, якими вони не діляться з коханими, щоб не засмучувати їх. Важливо пам'ятати, що мова не про жахливі речі, як то зрада чи крадіжка.

Що писали люди:

Чоловік підмінив улюблене намисто своєї дружини, яке вона загубила, щоб та не засмутилась.

Жінка удала, що не знає про останні популярні меми, щоб її партнер міг показати їй своїх "фаворитів" і почуватися "в тренді".

Шанувальник фітнесу, який потайки вибирається вночі з дому, щоб піти в спортзал, коли його дружина міцно спить.

"У кожного є принаймні одна таємниця від коханої людини. Я, наприклад, маю секретну скриньку за фото на тумбі коло ліжка, де зберігаю чипси Cheetos", – розповіла Емма.

Everyone has at least one secret they keep from their significant other. Mine just happens to be the secret stash of hot Cheetos hiding behind the picture on my nightstand ‍♀️ — Emma (@onlyemma_) January 30, 2019

"Моя найбільша таємниця від мого хлопця – це те, що я насправді вмію різати цибулю, просто дуже люблю дивитись, як це робить він", – повідомила Джен.

The biggest secret I’ve kept from my boyfriend is that I actually do know how to chop onions I just like how he does it better — jen (@wtfjxn) January 29, 2019

Серйозні секрети

Замовчування реальної зарплати або таємні думки про подружню зраду можуть негативно позначитись на психічному здоров'ї.

Професорка психології в університеті Нотр-Дам Аніта Келлі виявила, що люди, які довго тримають в секреті особисті речі, більш схильні до негативних побічних ефектів. Це може бути сором, провина і занепокоєння.

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Ще одне дослідження, яке здійснили в університеті Каліфорнії в Санта-Барбарі, продемонструвало, що позбавлення від тягаря таємниці може в підсумку покращити душевний стан і підвищити самооцінку.