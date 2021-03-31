Находясь в гражданском браке, стоит обезопасить себя от недоразумений, которые могут возникнуть в будущем. В этом поможет договор о совместном проживании.

Его можно заключить в случае, если ни одна из сторон не находится в зарегистрированном браке, а также, если между лицами сложились устоявшиеся отношения, присущие супругам, например, проживание на одной территории, общее хозяйство, общий бюджет.

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Нотариальное удостоверение такого договора придаст весомые преимущества:

• Нотариус при удостоверении договора проверяет действительную волю, правоспособность и дееспособность лиц, что делает невозможным признание его недействительным.

• Нотариальное удостоверение договора официально закрепляет право пользования имуществом и правовой режим имущества, приобретенного в период совместного проживания.



Заключение договора с нотариусом / Фото Lyons Mortgage

Документы, которые необходимо иметь для заключения договора: паспорта сторон и ИПН (индивидуальный налоговый номер).

В договоре можно "прописать" любые не запрещенные законодательством условия, например:

определить понятие "стороны", "совместное имущество", "средства", "личная частная собственность";

определить дату начала совместного проживания;

договориться о предоставлении права пользования личной частной собственностью;

правовой режим имущества (средств), приобретенного (ых) в период совместного проживания, и момент, с которого такой режим возникает;

договориться о способе разделения имущества (средств), приобретенного или полученных в период совместного проживания, в случае прекращения фактических брачных отношений;

договориться по вопросам, не урегулированных договором;

договориться о порядке внесения изменений и дополнений в договор;

количество экземпляров договора.

Кроме этого, в договоре допускается решать вопрос о драгоценностях, премиях и наградах. А также определять правовой режим имущества, приобретенного или полученного в подарок к началу совместного проживания.



Гражданский брак / Фото Freepik

Такой договор не может:

регулировать личные отношения, а также личные отношения между лицами и детьми;

ставить одну из сторон в чрезвычайно невыгодное материальное положение;

уменьшать объем прав ребенка, рожденного во время совместного проживания;

предусматривать передачу в собственность одной стороне недвижимого имущества и иного имущества, право на которое подлежит государственной регистрации.

Какая процедура заключения договора

При заключении договора о совместном проживании нотариус устанавливает лиц, обратившихся за совершением нотариального действия. После этого выясняет, понимают ли участники договора значение своих действий и последствия их совершения.

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Только тогда готовит проект договора, знакомит стороны с его содержанием. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что содержание договора полностью соответствует действительным намерениям. После подписания договора сторонами, удостоверяет его и регистрирует.