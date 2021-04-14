Пары, которые знакомятся в приложениях для знакомств, чаще настроены на долгосрочные отношения и более довольны ими. Об этом сообщили исследователи Женевского университета UNIGE.

В ходе исследования ученые проанализировали данные семейного опроса 2018 года и изучили выборку из 3235 взрослых, находившихся в отношениях в течение последних 10 лет.

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Согласно результатам, пары, которые познакомились в приложении, были более мотивированы жить вместе, чем те, кто познакомились при других обстоятельств. Кроме этого, женщины, чей роман начался в приложениях, чаще заявляли о том, что хотят и планируют завести ребенка в ближайшее время.

Хотят семьи / Фото Brides

Ученые выяснили, что пары, которые сначала знакомились онлайн, были столь же довольны качеством отношений и качеством своей жизни, как и те, кто встречался при других обстоятельствах.

Научный сотрудник Джина Потарка отметила, что приложения для знакомств поощряют людей с разным уровнем образования – "смешиваться". Особенно, когда это высокообразованная женщина и менее образованный мужчина.

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Также приложения облегчают междугородные отношения, поскольку пользователи могут общаться между собой, несмотря на значительные расстояния.