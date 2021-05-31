Как нужно отвечать на детские вопросы

Отвечайте просто и понятно. Ребенку нужно знать только о том, о чем он спросил.

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Не придумывайте неправдоподобные истории и не обманывайте. Когда ребенок узнает правду, он будет помнить, что его обманули.

Не смейтесь над наивностью ребенка или не отвечайте поучительным тоном.

Родителям нужно стараться относиться к детским вопросам серьезно.

Иногда дети задают вопросы не просто так. Возможно, его беспокоит страх или волнения.

• Почему родители ссорятся

Если родители ссорятся и ребенок слышит, он может подсознательно чувствовать вину и думать, что ссоры происходят из-за него. Маме и папе нужно успокоить ребенка.

Ссоры родителей / Фото Getty Images

Например, сказать, что иногда люди ссорятся, потому что не согласны друг с другом. Ссориться могут все: и дети, и взрослые. Однако при этом обязательно нужно мириться.

• Кого вы любите больше: меня или брата (сестру)

В определенном возрасте дети в семье могут начать соревноваться между собой, ведь хотят получать родительскую любовь и внимание полностью. Взрослым не нужно пытаться мотивировать ребенка, в шутку отвечая, что "сестра лучше учиться, поэтому ее любим больше".

Важно дать понять ребенку, что он и его брат или сестра – разные, поэтому любовь может проявляться для каждого иначе. Однако любят их одинаково сильно.

• Почему взрослым можно, а мне – нет

Если родители что-то запрещают ребенку, потому, что это вредно, важно не употреблять или делать это самим. Особенно при малыше.

Однако ребенок должен знать, что и взрослые неидеальные и делают ошибки. Скажите: "Это привычка, от которой мы с папой избавляемся, потому что это вредно. Поэтому не хотим, чтобы ты повторял наши ошибки".



Объясните ребенку, что и взрослые делают ошибки / Фото YoungMinds​

• Почему эта женщина такая полная

Не стыдите ребенка, если он вдруг увидел на улице человека, который выделяется из толпы. Это также может быть человек: высокий, низкий, с инвалидностью или в яркой одежде.

Стоит объяснить ребенку, что люди бывают разные: толстые, худые, высокие. Научите малыша не показывать на людей пальцами и не высказывать свои эмоции по их внешнему виду слишком бурно. Скажите малышу, что он всегда может спросить вас о ком-то позже, когда будете одни, чтобы никого не обидеть.

• А вдруг кто-то страшный вылезет из-под кровати

Дайте почувствовать ребенку, что сопереживаете его страхам и понимаете. В такой ситуации родители могут ответить: "Расскажи мне, как выглядит чудовище? Ты его видел? Я слышала, что чудовище боится магических заклинаний. Давай вместе выберем нужное, чтобы оно испугалось и больше не приходило".

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Также можно подарить ребенку старый пульт от телевизора и сказать, что чудовище будет исчезать, если нажимать на большую красную кнопку. Пульт всегда будет лежать у кровати ребенка. Так он будет знать, что всегда можно им воспользоваться.