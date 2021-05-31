Як потрібно відповідати на дитячі питання

Відповідайте просто та зрозуміло. Дитині потрібно знати тільки про те, про що вона запитала.

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Не придумуйте неправдоподібні історії та не обманюйте. Коли дитина дізнається правду, вона буде пам'ятати, що її обманули.

Не смійтеся над наївністю дитини або не відповідайте повчальним тоном. Батькам потрібно намагатися ставитися до дитячих питань серйозно.

Іноді діти ставлять питання не просто так. Можливо, її турбує страх або хвилювання.

• Чому батьки сваряться

Якщо батьки сваряться й дитина це чує, вона може підсвідомо відчувати провину і думати, що сварки відбуваються через неї. Мамі й татові потрібно заспокоїти дитину.



Сварки батьків / Фото Getty Images

Наприклад, сказати, що іноді люди сваряться, тому що не згодні одне з одним. Сваритися можуть всі: і діти, і дорослі. Проте при цьому обов'язково потрібно миритися.

• Кого ви любите більше: мене чи брата (сестру)

У певному віці діти в сім'ї можуть почати змагатися між собою, адже хочуть отримувати батьківську любов і увагу повністю. Дорослим не потрібно намагатися мотивувати дитину, жартома відповідаючи, що "сестра краще вчитися, тому її любимо більше".

Важливо дати зрозуміти дитині, що вона та його брат чи сестра – різні, тому любов може проявлятися для кожного інакше. Проте люблять їх однаково сильно.

• Чому дорослим можна, а мені – ні

Якщо батьки щось забороняють дитині, тому, що це шкідливо, важливо не вживати чи робити це самим. Особливо при малюку.

Проте дитина повинна знати, що і дорослі неідеальні та роблять помилки. Скажіть: "Це звичка, від якої ми з татом позбавляємося, тому що це шкідливо. Тому не хочемо, щоб ти повторював наші помилки".

Поясніть дитині, що й дорослі роблять помилки / Фото YoungMinds

• Чому ця жінка така повна

Не соромте дитини, якщо він раптом побачив на вулиці людину, яка виділяється з натовпу. Це може бути людина: висока, низька, з інвалідністю чи у яскравому одязі.

Варто пояснити дитині, що люди бувають різні: товсті, худі, високі. Навчіть малюка не ​​показувати на людей пальцями та не висловлювати свої емоції щодо їх зовнішнього вигляду надто бурхливо. Скажіть малюкові, що він завжди може запитати вас про когось пізніше, коли будете одні, щоб нікого не образити.

• А раптом хтось страшний вилізе з-під ліжка

Дайте відчути дитині, що співпереживаєте її страхам та розумієте. У такій ситуації батьки можуть відповісти: "Розкажи мені, як виглядає чудовисько? Ти його бачив? Я чула, що чудовисько боїться магічних заклинань. Давай разом виберемо потрібне, щоб воно злякалося і більше не приходило".

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Також можна подарувати дитині старий пульт від телевізора і сказати, що чудовисько буде зникати, якщо натискати на велику червону кнопку. Пульт завжди буде лежати біля ліжка дитини,. Так вона знатиме, що завжди можна ним скористатися.