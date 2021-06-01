Очень символично, что посвященный родителям праздник отмечается в тот же день, что и Международный день защиты детей. Ведь именно они несут ответственность за воспитание и благополучие малышей, за их развитие и рост в атмосфере счастья, любви и понимания.

Интересно Семья с 3 детьми живет и путешествует в переоборудованном фургоне: как им это удается – фото

Воспитание – это самая сложная работа в мире, но это не всегда должно быть трудно. На самом деле родители научились весело и интересно насыщать этот процесс. Их действия могут заставлять детей краснеть и раздражаться, однако из этого можно взять еще и определенный урок. Как родители с юмором воспитывают детей – читайте в материале.

"Мой папа сказал, что моя собака перебралась жить в мою комнату после того, как я ушел в колледж. Он прислал мне это фото", – рассказал пользователь соцсетей.



Кадр от отца / Фото Bored Panda

Девушка рассказала такую курьезную историю: "Родители говорили моему брату и мне, что у нас был еще один брат, который превратился в гриб, потому что не принимал ванну. Даже добавил его к семейному фотоальбому".



Гриб в семейном фотоальбоме / Фото Bored Panda

Парень уехал на отдых в "Всемирный центр отдыха Уолта Диснея" и опубликовал оттуда фотографию. Родители решили ему ответить.



Ответ родителей / Фото Bored Panda

Другие родители придумали оригинальный метод как получить пароль от домашнего интернета. Для этого они приклеили стикер с правилами, которые помогут его получить. Среди условий было: застелить кровать, пропылесосить, выгулять собаку.



Как получить пароль от интернета / Фото Bored Panda

"Возле места, где я живу, есть убийца, который убежал. Поэтому я послал текстовое сообщение своим родителям, чтобы проверить, все ли с ними хорошо. Именно поэтому они прислали такой ответ".



Ответ родителей / Фото Bored Panda

Еще один человек вспомнил, как родители прислали ему селфи – по почте.



Селфи от родителей / Фото Bored Panda

"Мой парень уехал из родительского дома в прошлом году. Его уже заменили", – отметила девушка.



Родители заменили фото / Фото Bored Panda

Парень опубликовал фото из дома и подписал: "Ее оправданием было то, что у нее не было никакой другой фоторамки. Спасибо, мама".



Фото сына в рамке / фото Bored Panda

Отец подобрал своей дочери одежду на неделю, в качестве наказания за возвращение домой после "комендантского часа".



Футболка для дочери от отца / Фото Bored Panda

Важно Родители подарили сыну щенка: видео трогательной реакции малыша

Родители подарили своему сыну торт с надписью: "Время съезжать, Кит".



Торт от родителей / Фото Bored Panda