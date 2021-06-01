Дуже символічно, що присвячене батькам свято відзначається у той же день, що й Міжнародний день захисту дітей. Адже саме вони несуть відповідальність за виховання й добробут малюків, за їхній розвиток і зростання в атмосфері щастя, любові та розуміння.

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Виховання – це найскладніша робота у світі, але це не завжди повинно бути важко. Насправді батьки навчилися весело та цікаво насичувати цей процес. Їх дії можуть змушувати дітей червоніти та дратуватися, проте з цього можна взяти ще й певний урок. Як батьки з гумором виховують дітей – читайте у матеріалі.

"Мій тато сказав, що моя собака перебралася жити у мою кімнату після того, як я пішов до коледжу. Він прислав мені це фото", – розповів користувач соцмереж.



Кадр від батька / Фото Bored Panda

Дівчина розповіла таку курйозну історію: "Батьки говорили моєму братові та мені, що у нас був ще один брат, який перетворився на гриб, бо не приймав ванну. Навіть додав його до сімейних альбомів".



Гриб у сімейному фотоальбомі / Фото Bored Panda

Хлопець поїхав на відпочинок до "Всесвітнього центру відпочинку Волта Діснея" та опублікував звідти світлину. Батьки вирішили йому відповісти.

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Відповідь батьків / Фото Bored Panda

Інші батьки придумали оригінальний метод як отримати пароль від домашнього інтернету. Для цього вони приклеїли стікер з правилами, які допоможуть його отримати. Серед умов було: застелити ліжко, пропилососити, вигуляти собаку.



Як отримати пароль від інтернету / Фото Bored Panda

"Біля місця, де я живу, є вбивця, який втік. Тому я надіслав текстове повідомлення своїм батькам, щоб перевірити, чи з ними все добре. Саме тому вони надіслали таку відповідь".



Відповідь батьків / Фото Bored Panda

Ще одна людина пригадала, як батьки надіслали їй селфі – поштою.



Селфі від батьків / Фото Bored Panda

"Мій хлопець виїхав з батьківського дому минулого року. Його вже замінили", – зазначила дівчина.



Батьки замінили фото / Фото Bored Panda

Хлопець опублікував фото з дому та підписав: "Її виправданням було те, що у неї не було жодної іншої фоторамки. Дякую, мамо".



Фото сина в рамці / Фото Bored Panda

Батько підібрав своїй доньці одяг на тиждень, як покарання за повернення додому після "комендантської години".



Футболка для доньки від батька / Фото Bored Panda

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Батьки подарували своєму сину торт з написом: "Час з'їжджати, Кіт".



Торт від батьків / Фото Bored Panda