Молодая мама должна была постоянно быть со своей маленькой дочкой, ведь девочка сразу начинала плакать, даже если женщина отходила всего на несколько минут. Чтобы это изменить, мама прибегла к хитрости.

Софи Джонс, которой 25 лет, была вынуждена постоянно носить свою маленькую 8-недельный дочь на руках. Если кроха переставала чувствовать прикосновение маминых рук, то начинала плакать.

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Уставшая Софи все время думала и пыталась найти метод, который помог бы ей отвлечь дочь и дать молодой маме немножко отдохнуть. Софи Джонс увидела у себя дома перчатку и у женщины появилась интересная мысль.

Молодая мама решила попробовать наполнить перчатку рисом. Все для того, чтобы положить изделие на ребенка, когда дочь уснет. Софи не могла поверить, однако этот метод сработал.



Мамино изделие / Фото metro

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Чувствуя груз перчатки с рисом, дочь приняла ее за мамину руку и спокойно спала. Теперь женщина планирует постепенно отучить ребенка от постоянного присутствия мамы.