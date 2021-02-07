Однажды ночью женщина услышала скрип двери в своей комнате, а затем рот и глаза, которые парили над полом. Что это на самом деле было – читайте в материале.

Источник: фейсбук Анджелы Келси

Анджела Келси на своей странице в Фейсбук рассказала, что одной ночью она услышала скрип двери в ее комнате. Сначала женщина подумала, что это ее сын Леннокс, поэтому она вернулась на звук и собралась помочь мальчику забраться в постель.

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Однако вместо сына женщина увидела нечто странное – над полом парили рот и глаза, которые приближались к женщине.



Что увидела женщина / Фото фейсбук

"Нашему дому 120 лет. Пол скрипит, даже если вы просто посмотрите на него неправильно. Но это что-то не выдавало ни звука", – добавила Анджела Келси.

Пока женщина думала, что это может быть, оно приблизилось. Келси поняла, что надеяться на помощь высших сил не приходится и нужно попробовать применить физическое воздействие. Однако в этот момент она услышала шепот: "Мама?".



Пижама сына / Фото фейсбук

Оказалось, что это все-таки был ее сын Леннокс. На мальчике была пижама, рисунок которой светится в темноте.

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Женщина сделала для себя несколько выводов. Во-первых, у ее малыша задатки ниндзя, если он способен передвигаться бесшумно. Во-вторых, если она снова будет покупать предмет одежды, который светится в темноте, это следует запомнить.